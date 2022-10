É oficial: gráficas Radeon RX 7000 da AMD serão anunciadas a 3 de novembro

No segmento das placas gráficas, a líder Nvidia antecipou-se da concorrência e já lançou a sua nova gama GeForce RTX 40. E depois da chegada destes poderoso chips, aguarda-se agora impacientemente a revelação das placas desenvolvidas pela AMD.

Mas agora já sabemos que essa espera tem um fim próximo, pois as novas placas gráficas Radeon RX 7000 vão ser oficialmente apresentadas no dia 3 de novembro.

AMD Radeon RX 7000 apresentadas a 3 de novembro

A grande rival da Nvidia no setor das GPUs revelou que a sua nova linha de placas gráficas vai ser anunciada no dia 3 de novembro. Faltam então assim apenas duas semanas para que o mundo tecnológico fique a conhecer as tão esperadas Radeon RX 7000. O anúncio oficial vai acontecer nessa data por volta das 16h00 ET, ou seja, pelas 21h00 na hora de Lisboa, num evento designado together we advance_gaming.

Embora ainda não sejam conhecidas, já muito se escreveu sobre esta próxima geração de GPUs baseada na arquitetura AMD RDNA 3.

Para já ainda não há uma data de lançamento definida, no entanto estima-se que o primeiro modelo a chegar às lojas será a gráfica topo de gama Radeon RX 7900 XT, para fazer frente à GeForce RTX 4090, que a Nvidia também já lançou.

Também ainda não existem muitas informações acerca das especificações destas próximas GPUs da AMD, mas certamente vão competir com a marca rival. Dados não oficiais, revelados recentemente, mostram mesmo que as Radeon RX 7000 podem ser ainda mais rápidas do que a nova gama da Nvidia. Resta saber se também vai competir ao nível de preço.

E com a data a aproximar-se, espera-se que nos próximos dias sejam divulgados vários leaks para aguçar o interesse dos interessados em adquirir estes equipamentos.