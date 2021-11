É cliente Vodafone? Já pode controlar a sua TV através da voz

É cliente Vodafone? Como temos referido, atualmente as operadoras não disponibilizam apenas e só serviços. Hoje em dia as operadoras estão no mercado em várias área e também disponibilizam aos seus clientes hardware adicional.

A Vodafone lançou hoje um comando de voz mãos-livres, complementar à sua VBox Pro 4k, que permite aos Clientes da Vodafone controlar as principais funcionalidades do seu serviço de televisão através da voz.

Comando de voz mãos-livres da Vodafone custa 69,90 euros

A Vodafone é a primeira operadora a oferecer este formato de interação, que é uma tendência mundial graças às assistentes pessoais. Com este comando de voz mãos-livres é possível uma experiência de utilização inovadora, cómoda e muito mais intuitiva, facilitando as interações tanto com a televisão como com a TV Box Vodafone, sem necessidade de utilizar em permanência o tradicional comando remoto.

O novo comando de voz mãos-livres da Vodafone funciona através do emparelhamento com a Tv Box e Smart TVs das principais marcas, e está desenhado para conseguir ouvir o utilizador até uma distância de seis metros. Ao utilizador bastará dizer “Olá Tobi”, seguido da ação que pretende que seja executada, como por exemplo, “Quero ver o "Preço Certo"”. Devido ao seu design constituído por materiais substituíveis e recicláveis, que ​​contribuem para a sustentabilidade do produto, foi reconhecido com o prémio Reddot Design Award 2021.

Principais funcionalidades

Ligar/desligar a televisão e a Tv Box, controlar o volume, pesquisar conteúdos, mudar de canal e muito mais.

Diga as palavras de ativação “Olá Tobi” para ligar o Comando Voz Mãos-Livres, seguido da ação que pretende fazer como, por exemplo: Ligar e desligar a televisão e a Vbox “Bom dia/Adeus” Controlar o volume da TV e da Vbox “Mais alto/baixo” Pesquisar conteúdos preferidos “Mostra-me filmes de ação” Mudar de canal “Muda para o canal 12” Controlar a Vbox “Abre o Guia TV” Entre muitas outras opções.



Nesta fase de lançamento, este produto está disponível como oferta promocional em novas adesões online aos pacotes Fibra que integrem a VBox Pro 4k ou para qualquer Cliente do serviço de TV da Vodafone com uma Box compatível, por um custo de 69,90 euros.