Criada mochila robótica que a torna mais leve do que realmente é

Definitivamente o mundo da tecnologia está sempre a surpreender e desengane-se quem pensa que já está tudo inventado. Desta forma, alguns investigadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, na China, criaram um dispositivo robótico que é capaz de tornar as mochilas mais leves do que realmente são.

Este conceito pode parecer estranho. Mas certamente fará a diferença nas situações em que temos que carregar com uma mochila pesada durante um longo período de tempo.

Imagine que tem que fazer um passeio por algum trilho. E leva consigo uma mochila cheia de itens, o que a deixa carregada e extremamente pesada. Desta forma, para além do esforço físico necessário para a caminhada, terá que levar com o desconforto constante do peso da mochila.

Claro que com tanta tecnologia aplicada em diversos cenários, alguém tinha que se lembrar de uma solução para este problema.

Mochila robótica é capaz de a tornar mais leve

Investigadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, Wuhan, na China, criaram agora um dispositivo robótico, que implementado numa mochila será capaz de reduzir o peso desta.

Neste sentido foi publicado no IEEE.org o estudo designado de “Uma mochila que minimiza a aceleração vertical da carga e melhora a economia do caminhar humano“. Nele, os investigadores descrevem este projeto como sendo um robot vestível. O robot serve para acoplar nas malas e mochilas e assim, através de diversas funcionalidades, é então capaz de reduzir a força inercial, ou força fictícia, ao caminhar.

Os investigadores explicam que:

O objetivo da nossa mochila é eliminar a força de inércia da carga que atua sobre os humanos que caminham. Assim os portadores experimentam apenas a força gravitacional. Para realmente beneficiar os transportadores de carga num ambiente externo, a mochila deve ser totalmente autónoma e capaz de transportar cargas substanciais. A mochila projetada consiste num sistema passivo para suspender a carga e um sistema ativo para ajustar a aceleração da carga útil. Todos os componentes passivos e ativos são integrados numa estrutura de mochila de fibra de carbono, que foi presa ao seu utilizador pela interface física (como alças do ombro e cinto).

Em suma, este robot conta com diversos contra-pesos que amortecem o impacto do peso da mochila nas costas do utilizador. Desta forma a bagagem da mochila vai parecer até 11% mais leve do que realmente é.

Mas mesmo que esta ideia pareça apelativa, os responsáveis admitem que se trata de uma tecnologia volumosa e com muitos pormenores. No entanto estão focados em fazer alguns acertos para que, de futuro, este sistema robótico possa ser comercializado.