Previsão aponta para venda de 278 milhões de smartphones 5G em 2020

A Era do 5G está a acontecer. Há cada vez mais empresas a apostar no desenvolvimento de soluções capazes de comunicar nesta rede e hoje vemos a China como líder nesta área. Ontem mesmo, noticiámos que o país teria já alcançado 96% da sua meta de 500.000 estações 5G para 2020.

No segmento dos smartphones, a Canalys prevê que este ano sejam vendidos 278 milhões de unidades de smartphones 5G.

Na sua mais recente previsão, a Canalys projetou que as vendas globais de smartphones 5G chegarão a quase 280 milhões de unidades em 2020. Além disso, 62% delas acontecerão na Grande China, seguida pela América do Norte e EMEA.

De uma forma global, as vendas de smartphones, no ano, em comparação com o ano anterior, terão uma quebra de 10,7%, por causa da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. No entanto, 2021 terá uma recuperação importante para o setor. Segundo a analista, o crescimento, poderá chegar aos 9,9%.

Vendas de smartphones 5G a crescer e os preços a diminuir…

A verdade é que as vendas de smartphones estão já em franca recuperação em vários mercados, que ainda enfrentam fortes recessões económicas.

Em concreto, no que respeita aos modelos 5G, a China Continental é, sem dúvida a grande impulsionadora das vendas para este ano. Além disso, o desenvolvimento de processadores destinados às gamas baixa e média de smartphones que já suportam ligações 5G permite às marcas a criação de smartphones acessíveis, com esta característica.

Hoje um smartphone de topo 5G custa cerca de mais 100 € que a sua versão 4G, na Europa. No entanto, a Realme, por exemplo, já colocou no mercado chinês um modelo 5G por RMB 999, o que é cerca de 120 €, numa taxa de conversão direta. Significa isto, que o 5G, muito em breve, vai passar a ser uma especificação banal de qualquer smartphone.

Segundo esta previsão, espera-se que, até 2021, quase 60% das remessas de smartphones 5G na China sejam mais baratas do que 400 dólares, enquanto a penetração do 5G na China chegará a 83% nos próximos 12 meses.

Na Europa, os smartphones 5G de baixo custo deverão demorar um pouco mais a chegar. No entanto, o lançamento do primeiro iPhone com 5G poderá ajudar a impulsionar a presença de smartphones 5G no nosso mercado.

O problema na Europa, prende-se essencialmente com a incerteza das operadoras móveis no que respeita à presença de uma rede robusta, por causa de todos os problemas que envolvem a Huawei. Esperava-se que esta fosse uma das principais empresas a fornecer smartphones nesta área a preços mais competitivos, no entanto, hoje sabe-se que as remessas de smartphones podem estar comprometidas no futuro próximo. Isto abre caminho a empresas como a Xiaomi, Oppo ou TCL.