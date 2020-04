COVID-19: Fim de maio, o país poderá “sair em liberdade condicional” por bom comportamento

Portugal vai sair do Estado de Emergência no próximo dia 2 de maio às 0h. A decisão não é porque vencemos a COVID-19, mas sim, tendo em conta, que a Economia não pode parar. De relembrar que a própria Economia é o motor do Serviço Nacional de Saúde.

Como disse Marcelo Rebelo de Sousa, vamos tentar entrar numa fase de “controlo da situação”, pois nada está controlado. Se agirmos mal, teremos consequências graves e até irrecuperáveis. Um estudo revela que Portugal terá o vírus “controlado” no final de maio.

É inevitável que alguns de nós possam vir a ser infetados, mas não é isso o desejável! Protejam-se, aprendam a usar corretamente uma máscara, lavem frequentemente as mãos, mantenham o distanciamento social, não inventem!!! Portugal vai sair à rua a partir de 2 de maio… mas terá de ser com muita cautela e responsabilidade.

Como está o “R” de Portugal?

De relembrar que o nosso “R” está agora acima de “1”, o que significa que não estamos propriamente no melhor caminho. Na prática, com o valor de “R” acima de 1, significa que o surto está a crescer em Portugal (e não a diminuir). Atualmente este indicador tem o valor de 1,04. (já estivemos nos 2,49 e, na nossa “melhor fase” nos 0,94). Com o “R” acima de “1” é como sair de casa e ter o inimigo silenciosamente à nossa espera!

A média do R(t) para o período entre 12 e 16 de abril foi de 0,98, significando que, neste período, um caso infetado originou em média menos de 1 caso secundário, o que indica uma redução expressiva da transmissão da infeção desde a implementação das medidas de contenção em Portugal. É verdade que estes indicadores mudam de zona para zona… mas todos somos PORTUGAL! Qual a previsão do fim da Pandemia para Portugal?

“Fim” da Pandemia em Portugal no final de maio?

Um Estudo da Universidade de Singapura prevê as datas do fim da pandemia para cada país. Em Portugal, a previsão é que no dia 09/05/2020 Portugal tenha o surto controlado em 97%. Em 20/05/2020 o surto epidémico estará controlado a 99%. Obviamente que todos os estudos valem o que valem até porque há muitas variáveis associadas.

Com o “abrir” do Estado de Emergência já no próximo dia 2 de maio, e se os portugueses forem para a rua sem responsabilidade, tudo pode mudar. De sublinhar também que o fim da Pandemia não é o fim do vírus! Esse vai andar por aí forte e feroz até que haja uma vacina para nos proteger efetivamente.

Acedendo ao site podemos encontrar gráficos com previsões para muitos países. Tal como é referido, os dados são apenas para efeitos académicos e de investigação. Este site fornece a monitorização preditiva contínuo dos desenvolvimentos da COVID-19 como um complemento para a avaliação de casos confirmados. É usado o modelo SIR (suscetível infectado-recuperado) que faz uso de dados de diferentes países para estimar as curvas do ciclo de vida da pandemia e prever quando a pandemia pode terminar nos respetivos países e no mundo.

As previsões são muito otimistas tendo em conta o cenário atual. Tudo dependerá do comportamento de cada um. Poderemos sair em “sair em liberdade condicional” se tivermos bom comportamento, caso contrário poderemos voltar a ser prisioneiros.

COVID-19 – Fim da Pandemia