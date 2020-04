Dica: Veja no Windows 10 como os seus dados têm estado a ser gastos

Nos dias que correm todos estão a usar ainda mais a Internet. Algo que era usado apenas para divertimento é agora a única forma de comunicação para muitos utilizadores em trabalho remoto.

Isto traz mudanças grandes e que podem avaliar de forma simples. Uma das mais visíveis são os aumentos dos consumos de dados, que toda a utilização adicional traz. A forma de medir isto no Windows 10 é simples e qualquer um pode ver.

Monitorizar os consumos do Windows 10

A Microsoft deu ao Windows 10 muitas ferramentas para os utilizadores monitorizarem o sistema. Estas permitem avaliar vários pontos do sistema, garantindo que este não excede os parâmetros definidos ou que ultrapassa os seus padrões.

Em particular, o Windows 10 consegue dar ao utilizador o registo dos consumos de dados das ligações de rede e de acesso à Internet. Estes dados surgem de forma agregada e também detalhados por app presente no sistema.

Para verem estes dados, devem abrir em primeiro lugar as Definições do Windows 10. Aqui dentro devem escolher a área Rede e Internet, para assim terem acesso a todas as definições e informações relacionadas com este componente.

De seguida, e no separador Estado, vão ter acesso imediato ao estado da rede e também as interfaces que estão ativas e ligadas. Estas surgem no início desta área, para uma fácil e rápida consulta da informação.

Que dados as interfaces consumiram

De imediato vão poder ver o volume de dados que cada uma das interfaces trocou nos últimos dias. Estes dados estão agrados, mas também definidos e apresentados de forma diferenciada, por cada uma das interfaces de rede, seja WiFi ou cabo.

Se carregarem num dos botões Utilização de dados, vão ter acesso imediato à informação detalhada dos consumos dessa interface de rede. Esta surge com informação de cada uma das diferentes apps, ordenada de forma decrescente.

Podem de imediato avaliar e ver qual das apps está com maiores consumos de rede. Para além da informação, podem também perceber consumos anormais e que devam ser restringidos ou limitados. Podem aqui trocar a interface a ser consultada ou introduzir um limite.

Esta é uma informação que podem agora consultar. Os consumos estão mais elevados, por estarem em casa a trabalhar. Avaliem e vejam a diferença para os valores normais, que mais tarde vão conseguir obter.