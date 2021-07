As próximas GPUs topo de gama podem consumir mais de 400W de energia

Quase diariamente somos bombardeados com notícias e rumores referentes a diversas áreas da tecnologia. E o setor da indústria tem sido uma das vertentes mais apetecíveis para revelar as novidades, uma vez que tem crescido e tido cada vez mais a atenção e interesse dos consumidores, sobretudo se falarmos do campo das GPUs.

Neste sentido, de acordo com as últimas revelações, as próximas placas gráficas topo de gama podem chegar a consumir mais de 400W de energia.

Próximas GPUs topo de gama podem consumir mais de 400W

Os últimos rumores da indústria tecnológica, com origem em duas fontes confiáveis, que são os leakers @kopite7kimi e @greymon55, indicam que as próximas placas gráficas topo de gama da AMD e da Nvidia vão necessitar de muita energia. De acordo os dados revelados, as novas GPUs vão consumir entre 400W e 500W de energia.

As informações indicam que este consumo se deverá ao facto de a AMD apostar num sistema multi-chips. Já a Nvidia vai adotar um sistema de chip único mais generoso, o que fará com que a quantidade de núcleos se multiplique e, por conseguinte, a sua necessidade energética.

Há ainda outros leaks que apontam para que o chip topo de gama da AMD conte com um tamanho a rondar os 800mm² e o seu consumo de energia se encontre entre os 420W e 450W. Já no que respeita ao futuro modelo mais poderoso da Nvidia, o chip AD102 terá um design monolítico com um tamanho a rondar os 600mm² com 18.432 núcleos CUDA, mais do que os 15.360 Processadores Stream esperados da GPU de topo da AMD.

Estima-se que ambas as placas estejam à venda no final de 2022. Outros pormenores indicam que a GPU Radeon RX 7900 XT será até 250% mais rápida do que a Radeon RX 6900 XT, enquanto que a GeForce RTX 4090 será até 200% mais rápida do que a GeForce RTX 3080 Ti.

