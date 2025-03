AMD segue Microsoft nos requisitos do Windows 11! Sem UEFI não pode usar a RX 9000

Uma das mudanças que a Microsoft trouxe com o Windows 11 foi a obrigatoriedade da presença e utilização da UEFI. Este elemento da segurança é agora alvo da AMD, que passou a exigir também a sua utilização para poder usar as suas placas gráficas, desta vez é a série RX 9000. Porque será que tomou esta decisão?

Um dos elementos essenciais do PC que se deve manter sempre atualizado é a placa gráfica, e neste mercado a AMD tem uma palavra a dizer. A empresa publicou uma nova informação onde mostra parte do futuro. Está relacionado com o suporte EUFI nas mais recentes placas gráficas, especificamente a série RX 9000. A AMD resolveu seguir a Microsoft e passar a exigir a presença deste elemento.

O UEFI é um sistema de firmware moderno que substitui a antiga BIOS nos computadores, ou seja, a interface de software que corre antes do sistema operativo. É responsável por arrancar o hardware posteriormente, gerindo todos os dispositivos de arranque.

Com tudo isto em mente, está clara a importância desta alteração que a AMD revelou num documento de suporte. Esclarece que as GPUs Radeon da série 9000 em diante suportarão oficialmente apenas o modo UEFI. Isso significa que se o PC estiver configurado para utilizar a BIOS, poderá não funcionar para si ou poderá não funcionar corretamente.

Para justificar este requisito, a AMD destacou certos benefícios do UEFI, como o arranque rápido e muitos outros. Estes incluem segurança melhorada, atualizações fiáveis ​​de firmware através da Internet, suporte para discos com mais de 2 TB, maior compatibilidade com muitos novos tipos de hardware, arranque seguro do Windows para prevenção de malware e tempos de encerramento, reinicialização e suspensão mais rápidos.

Esclarece ainda que pode haver problemas de desempenho e até de compatibilidade se os PCs não tiverem o firmware UEFI ativado: “É importante que o seu PC esteja configurado para o modo UEFI para garantir a compatibilidade, desempenho e experiência de utilizador ideais com as suas placas gráficas AMD Radeon RX 9000 Series e mais recentes.”

Basicamente, a AMD revela que se estes dispositivos sem suporte executarem o Windows 11 sem UEFI, podem não ter um desempenho ideal com uma placa gráfica Radeon série 9000. É uma mudança iniciada no Windows 11 e que parece estar a ganhar agora mais adeptos e a tornar-se um padrão para o futuro.