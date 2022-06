Os gamers mais exigentes estão sempre a par de todas as novidades e características de cada um dos equipamentos que compõem as suas máquinas. E na hora de escolher algum componente, certamente que investigam e analisam todos os detalhes para terem a certeza de que estão a escolher o melhor de todos para corresponder às suas necessidades.

Assim, agora a AMD lançou uma ferramenta que visa facilitar um pouco mais este processo. Designada de "Ferramenta de Comparação de GPU", a plataforma vai ajudá-lo a escolher a melhor placa gráfica para cada jogo que queira jogar.

AMD diz-lhe qual a melhor gráfica para cada jogo

A fabricante norte-americana AMD lançou nesta quarta-feira (22) uma Ferramenta de Comparação de GPU (GPU Comparison Tool), para ajudar os utilizadores a saber quais as melhores placas gráficas para cada jogo. O recurso está acessível no site oficial da empresa e permite que os jogadores escolham um dos jogos constantes numa lista para visualizarem o desempenho que algumas das placas gráficas da AMD e da rival Nvidia apresentam no título escolhido.

Para além do jogo, os utilizadores podem ainda definir outras características, como a resolução do ecrã.

Na lista disponibilizada pela AMD constam apenas 11 títulos para já, mas os jogadores podem escolher alguns dos jogos mais populares, como Assassin's Creed Valhala, Deathloop, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Ghostwire Tokyo, Hitman 3, Tiny Tina's Wonderlands, The Witcher 3, Fortnite, Valorant e Resident Evil Village.

De momento, as placas gráficas apresentadas nas comparações são os modelos das linhas da atual geração, nomeadamente as AMD Radeon RX 6000 e as Nvidia GeForce RTX 3000. Mas a empresa de Lisa Su espera alargar o catálogo disponível nesta ferramenta, quer em jogos como em equipamentos, incluindo também as próximas GPUs Intel Arc Alchemist.

O utilizador pode ainda clicar em cada uma das placas gráficas AMD exibidas nos gráficos para aceder à página dedicada ao produto. O mesmo não acontece com os modelos da rival Nvidia, por questões que todos entendemos.

No entanto, é legítimo questionar-se a veracidade destes dados, uma vez que esta poderá também ser uma forma de a fabricante 'puxar a brasa à sua sardinha'. Mas, de acordo com alguns sites dedicados, estes dados podem mesmo ser encarados como confiáveis.

Contudo, e para se salvaguardar, a AMD deixa uma nota, com letras minúsculas, onde refere que "as informações aqui contidas são apenas para fins informativos e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Embora todas as precauções tenham sido tomadas na preparação da ferramenta de comparação de GPU, ela pode conter imprecisões técnicas, omissões e erros tipográficos, e a AMD não tem obrigação de atualizar ou corrigir essas informações".