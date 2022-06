Tal como fez com a versão anterior, a Microsoft quer trazer para o Windows 11 o máximo de segurança. Para isso está a recorrer a algumas ferramentas novas, que está a trazer para as versões mais recentes, ainda em testes.

Pretende que seja mais simples detetar utilizações abusivas do hardware e assim descobrir problemas com as apps que estão instaladas. Chama-se Atividade recente e será o local onde vai saber que apps andam a usar o Windows 11 de forma errada.

Ainda é cedo para ver de forma completa o que esta novidade do Windows 11 vai trazer, mas a Microsoft já está a trabalhar nela. Chama-se Atividade recente e será o registo de tudo o que as apps do Windows 11 andaram a fazer neste sistema.

Vai estar localizado nas Definições do Windows 11 e garantirá uma monitorização a alguns elementos essenciais para a segurança. Falamos do microfone, da câmara, da localização ou de outros recursos, que podem ser usados para monitorizar os utilizadores em segredo.

New Windows 11 Privacy Auditing features allow you to see history of sensitive device access like the Microphone pic.twitter.com/vq3IJkAIMO — David Weston (DWIZZZLE) (@dwizzzleMSFT) June 16, 2022

Foi o próprio David Westos, vice-presidente de segurança para Windows 11 e Microsoft, que revelou a novidade no Twitter. O que mostrou dá conta da integração desta ferramenta de monitorização nas mais recentes builds de testes do sistema operativo.

Uma das mais importantes funcionalidades da Atividade recente é dar ao utilizador uma lista de apps que acederam a estes componentes. Com estes dados, o utilizador pode detetar acessos incorretos ou desnecessários, o que pode significar uma quebra de segurança.

Espera-se que a Microsoft continue a desenvolver esta novidade e que a faça crescer ainda mais no Windows 11. Por agora tem apenas um resumo dos momentos mais importantes para cada elemento do sistema da Microsoft e as apps associadas, mas há mais informação que pode ser apresentada.

Está assim apresentada mais uma novidade que em breve a Microsoft colocará no Windows 11 para todos poderem usar. Não será algo que será interessante para todos, mas certamente que em caso de problemas este será mais um ponto de consulta para ajudar a detetar falhas no sistema.