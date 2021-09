A Samsung trouxe uma verdadeira revolução para o mercado dos smartphones com a apresentação do Galaxy Z Fold3 e do Galaxy Z Flip3. Com estes smartphones, os dobráveis deixaram de ser apenas um protótipo ou algo mais exótico.

Assumiram um espaço que era dedicado a equipamentos mais tradicionais e mostraram de forma clara que este poderá ser o futuro que outras marcas vão certamente seguir em breve. O caso do Galaxy Z Fold3 é muito interessante, mas o preço de substituição dos ecrãs poderá surpreender os utilizadores.

Com 2 ecrãs bem distintos, o Galaxy Z Fold3 é versátil o suficiente para poder ser usado em variadas situações. Se fechado pode ser um smartphone tradicional, é quando é aberto e revela o seu ecrã de 7,6 polegadas, que este mostra as suas capacidades adicionais.

Este ecrã interior é uma peça única de tecnologia, mas que requer alguns cuidados extra dos utilizadores. Está muito mais resistente que nos modelos anteriores, mas depende da sua película adicional para garantir essa mesma proteção extra.

Dados revelados pela Samsung no seu site oficial abrem uma nova perspectiva para os custos associados a reparações deste smartphone. Claro que todos estes valores são aplicáveis apenas na china e quando fora da garantia do Galaxy Z Fold3.

Dos dois ecrãs presentes, o quem tem o valor mais elevado de reparação é, como esperado, o que está localizado no interior. Este ecrã de 7,6 polegadas, que se dobra quando não está a ser usado terá um custo de reparação de cerca de 580 euros (4.420 yuans).

O ecrã externo, de construção e manutenção muito mais simples, tem um custo de reparação de cerca de 126 euros (960 yuans). Estes valores não são para o nosso mercado, mas podem ser comparados com o valor de quase 2 mil euros (14.999 yuans) que é o valor de venda deste smartphone da Samsung.

Fica assim clado que o ecrã do Galaxy Z Fold3 é uma peça de engenharia única e que tem uma manutenção associada bem elevada. O custo do ecrã interior é elevado e por isso os utilizadores devem ter um cuidado extremo com esta peça única deste também smartphone único.