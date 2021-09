Ensino superior: Há 6.393 vagas para a segunda fase

Os resultados do concurso de acesso ao Ensino Superior já foram conhecidos. Mais de 49 mil novos estudantes foram colocados, tendo 33% dos candidatos ficado de fora.

Saiba quais as instituições com mais vagas para a segunda-fase.

Ensino Superior: Há 38 cursos sem nenhum aluno

Há 49.452 novos estudantes no ensino superior público, é o segundo maior número de colocados nos últimos 30 anos. No entanto, este é também o ano, na última década, em que mais alunos ficaram de fora: dos 64 mil candidatos, 14.552 não conseguiram ainda um lugar no ensino superior.

Metade dos candidatos que conseguiram colocação ficou na escola que tinha escolhido como primeira opção e um total de 82% dos alunos conseguiu vaga numa das suas três primeiras opções. Três em cada cinco estudantes ficaram colocados numa universidade, tendo os restantes conseguido uma vaga num politécnico: No subsistema universitário estão 30.030 e no politécnico 19.422.

Há 6.393 vagas para a segunda fase do concurso de acesso ao ensino superior, destacando-se o Politécnico de Bragança, com mais lugares disponíveis. As instituições do interior do país voltam a ser as que apresentam mais vagas na segunda fase, como o Instituto Politécnico (IP) de Viseu (480 vagas), o IPCastelo Branco (443) ou o IPGuarda (354 vagas).

Os resultados da primeira fase mostram mais alunos nas instituições localizadas em regiões com menor densidade demográfica: 12.318 estudantes, com diversas instituições do interior a aumentar o número de colocados face ao ano anterior: como é o caso da Universidade de Évora, IP Beja, IP Portalegre, IP Bragança, IP Guarda, IP Santarém, IP Viseu e IP Tomar.

As vagas ocupadas na primeira fase do concurso em que não se concretize a matrícula e inscrição serão divulgadas a 7 de outubro no ‘site’ da Direção-Geral do Ensino Superior. A Universidade do Porto registou média recorde para Medicina com 19,03 valores. Por outro lado, há 38 cursos onde não entrou nenhum aluno.

Segundo estimativas da Direção-Geral do Ensino Superior, neste ano que agora se inicia deverão inscrever-se mais de 100 mil novos estudantes.

Os resultados da primeira fase do concurso estão disponíveis no site da Direção-Geral do Ensino Superior aqui.

Leia também...