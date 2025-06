FLSUN T1 MAX: a nova geração da impressão 3D de alta velocidade

A FLSUN acaba de apresentar a nova impressora 3D T1 MAX, uma evolução significativa da popular T1 PRO. Para quem procura escalar produção com fiabilidade e rapidez, esta é uma opção a considerar.

A FLSUN, uma marca globalmente reconhecida pela sua inovação em impressão 3D de alta velocidade, lança a nova impressora 3D FLSUN T1 MAX concebida com base no feedback direto dos utilizadores. A T1 MAX leva o desempenho, a estabilidade e a simplicidade de manutenção a um novo patamar.

Mais espaço, mais velocidade, menos falhas

Com um volume de impressão aumentado (300 x 297 mm) e uma estrutura ultrarrobusta, a T1 MAX foi desenhada para imprimir modelos grandes com precisão e sem necessidade de montagem posterior. Tem a capacidade de reduzir significativamente as falhas de impressão, mesmo em ambientes de produção contínua, graças a uma série de melhorias na estabilidade estrutural, deteção de erros e lógica de recuperação.

Em termos de velocidade, continua a ser uma referência: 1000 mm/s de velocidade máxima e 30000 mm/s² de aceleração, garantindo uma produtividade notável mesmo em lotes de peças complexas.

Pensada para produção real

A T1 MAX foi idealizada para operadores exigentes:

Print farms que necessitam de fiabilidade e operação em cluster

que necessitam de fiabilidade e operação em cluster Pequenos fabricantes com produção contínua de peças

com produção contínua de peças Prosumers que valorizam alta performance, precisão e eficiência energética

Entre os destaques está a nova lógica de deteção de falhas e o suporte a impressão em grupo, com Wi-Fi 6 para maior estabilidade na transmissão de dados e atualizações OTA para facilitar a manutenção do sistema. A substituição de peças também foi simplificada: os braços Delta podem ser desmontados em 10 segundos, e a maioria das peças de desgaste pode ser trocada em menos de 15 minutos.

Silenciosa, eficiente e pronta para trabalhar em equipa

Apesar da sua potência, a T1 MAX opera com um nível de ruído otimizado, ideal para ambientes partilhados ou para quem planeia escalar a quantidade de impressoras.

Com conectividade Wi-Fi 6 e eMMC de 8 GB, é possível enviar trabalhos diretamente do computador ou app móvel. A nova versão do FLSUN Slicer suporta gestão multi-dispositivo — uma mais-valia para quem gere vários equipamentos em simultâneo.

Testada em campo: precisão com 1 metro de comprimento

Um exemplo real de desempenho vem da fábrica de brinquedos Jin Qi, onde oito unidades da T1 MAX foram testadas a imprimir um modelo de dragão com 1 metro de comprimento. Mesmo com uma falha de energia a meio do processo, sete impressoras completaram o trabalho com sucesso, recuperando perfeitamente graças ao sistema de power-loss recovery.

Os operadores destacaram a melhoria na fiabilidade, um dos pontos-chave para ambientes de produção exigente.

T1 MAX vs T1 PRO: o que mudou?

Característica T1 MAX T1 PRO Volume de impressão 300 x 297 mm (alt. 251 mm) 260 x 330 mm (alt. 285 mm) Estrutura Estrutura metálica Estrutura fechada Conectividade Wi-Fi 6 Wi-Fi 4 Nível de ruído ≤56 dB ≤55 dB (estrutura fechada) Filamentos suportados PLA, PETG, TPU, etc. PLA, PETG, TPU, ABS, ASA... Peso líquido 15,5 kg 18,4 kg Armazenamento interno 8 GB eMMC 8 GB eMMC Ecrã Touchscreen a cores (4,3") Idêntico Cluster printing Sim Sim

Promoção de lançamento

A nova FLSUN T1 MAX está disponível por um preço promocional de lançamento de apenas 499€. O preço original é de 599€, preço esse que entrará em vigor após o período promocional de lançamento de 1 mês (25 de junho a 25 de julho). O envio não está sujeito a taxas quando utilizado o método Standard Sea Shipping. Se for utilizada a opção Express Air Shipping (mais rápida), tem uma taxa adicional de 100€, não havendo lugar a mais taxas.

A FLSUN oferece um desconto de fidelização exclusivo para clientes que já tenham adquirido modelos anteriores, sendo apenas necessário contactar o suporte ao cliente e apresentar uma prova de compra. Além disso, oferece 1 ano adicional de garantia, ficando assim estendida para 3 anos para a Europa (acessórios com 3 meses de cobertura). Ambas as ofertas são válidas apenas durante o período de lançamento.

À medida que a FLSUN continua a evoluir, estão a ser lançadas novas ferramentas de software, como a versão mais recente do slicer com gestão multi-dispositivo, com o objetivo de otimizar todo o fluxo de trabalho de impressão. Além disso, a FLSUN T1 MAX é open source: o firmware será disponibilizado à comunidade, permitindo aos utilizadores explorar, personalizar e contribuir ativamente para o desenvolvimento da máquina. A marca acredita no poder da colaboração em código aberto e orgulha-se de apoiar a comunidade de impressão 3D desta forma.

