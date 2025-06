Ups! Um erro técnico provoca suspensões em massa em milhares de grupos do Facebook

Vários grupos do Facebook, com conteúdos perfeitamente inofensivos, foram atingidos por uma vaga de banimentos cuja origem permanece, até ao momento, desconhecida.

O Facebook atravessa um período conturbado. A plataforma acumula incidentes preocupantes: burlas com criptomoedas, roubos de dados, fugas de palavras-passe, anúncios falsos de ferramentas de IA, entre outros. A maré negra parece longe de terminar, e um novo problema acaba de ser reportado: vários administradores queixam-se de suspensões inexplicáveis nos seus grupos.

Milhares de grupos do Facebook afetados por banimentos em massa

Nas últimas semanas, muitos utilizadores viram as suas contas de Instagram, Facebook ou WhatsApp suspensas, o que levou à criação de uma petição para denunciar a situação. O problema alastrou e atinge agora milhares de grupos Facebook por todo o mundo. Os utilizadores afetados começaram a partilhar as suas experiências no Reddit, procurando soluções.

As suspensões afetam grupos de todas as dimensões, sem critério claro. Os administradores recebem notificações por violações graves, como divulgação de conteúdo terrorista ou pornográfico — mesmo sem nunca terem publicado tais conteúdos.

Os grupos em causa tratam de temas perfeitamente inofensivos: jogos, gatos, Pokémons, etc. Apenas alguns administradores com contas pagas da Meta conseguiram obter apoio oficial.

Razões ainda misteriosas

Questionado pelo site TechCrunch, Andy Stone, porta-voz do Facebook, explicou que o problema resultou de um erro técnico e que a empresa está a trabalhar na sua resolução.

Até ao momento, não foi avançada qualquer explicação adicional, mas muitos utilizadores suspeitam de falhas na moderação feita por inteligência artificial.

Curiosamente, o Facebook não é o único a enfrentar este tipo de falhas. No mês passado, o Pinterest admitiu um erro técnico — sem confirmar envolvimento da IA. O mesmo aconteceu com o Tumblr, que testou recentemente um novo sistema de filtragem e acabou por remover publicações acidentalmente. Também aí, apesar das suspeitas, a empresa não confirmou o uso de IA como causa.

Enquanto o Facebook não encontrar uma solução, é aconselhado não contestar as suspensões e aguardar que a situação se resolva automaticamente.