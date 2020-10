FANTECH GAMING chega a Portugal com produtos gaming de qualidade a baixo preço

A FANTECH GAMING chega a Portugal e promete fazer a diferença na oferta de equipamentos gaming de alta qualidade a preços acessíveis!

A marca internacional apresenta-se ao mercado português através do seu distribuidor oficial – Fantech lda. -, responsável pela comunicação e apoio ao cliente exclusivamente dedicado ao mercado português.

FANTECH GAMING chega a Portugal

A FANTECH GAMING, já disponível em Portugal, conta com uma vasta gama de produtos Gaming focados na qualidade e acabamentos premium. Com a promessa de mais novidades a caminho, ainda no decorrer deste ano.

A FANTECH.pt aposta em características, comunicação e design ao nível das marcas com as mais elevadas expectativas do mercado atual, mas por um preço acessível!

Como exemplo, destacamos as cadeiras gaming (disponíveis várias cores e modelos) desde 129,90€. Há ainda os teclados mecânicos blue Switch desde 34,90€ ou de membrana desde 14,90€, os headsets 7.1 Surround desde 19,90€ e claro, como não podia deixar de ser, os ratos para todos os gostos e valores.

A partir de agora, os produtos da FANTECH.pt podem ser encontrados no seu website www.fantech.pt ou através de algumas lojas parceiras na área Gaming, Informática e Eletrónica.

A marca encontra-se, de momento, em negociações com um conjunto de retalhistas em Portugal, que consigam dar cobertura aos seus planos de expansão.

