Os ecrãs flexíveis há muito que estão a ser desenvolvidos e as tecnologias melhoradas. Hoje temos acessíveis ao nosso bolso inúmeros modelos de smartphones com ecrãs que podem ser dobrados e desdobrados sem que isso prejudique a experiência de utilização. No campo dos monitores, as propostas curvas são também muito populares, principalmente no universo gamer.

Então e se houvesse uma fusão destes conceitos?

Para quem joga, principalmente no PC, uma das decisões importantes a tomar é a escolha do monitor. As ofertas, entre muitos requisitos, passam também pela opção entre um monitor plano ou curvo. As vantagens e desvantagens podem ser colocadas lado a lado e vão evidentemente, depender do tipo de jogador e das próprias preferências.

Mas o futuro pode trazer algo muito interessante... com uma condicionante chamada preço.

Corsair Xeneon Flex - o monitor dobrável

A Corsair está a desenvolver um novo monitor que promete oferecer o melhor dos dois mundos: um monitor dobrável que passa de plano para curvo com um ajuste na estrutura.

A empresa anunciou o Xeneon Flex 45WQHD240, um monitor de 45" com resolução de 3.440 x 1.440 píxeis que pode ser dobrado manualmente, passando de plano para curvo facilmente.

O protótipo apresenta um par de pegas nas laterais que permitem ajustar a curvatura do painel W-OLED fabricado pela LG até um máximo de 800R. Curiosamente, o monitor permite dobrar cada lado de forma independente, ainda que, do ponto de vista prático isso não tenha grande utilidade.

O Xeneon Flex 45WQHD240 apresentará ainda um painel ultrawide de 21:9, uma taxa de atualização de 240Hz e um tempo de resposta GtG de 0,03m. É também indicado que terá um brilho de 1000 nits, mas não terá suporte VESA, possivelmente por causa da estrutura dobrável.

Ter um monitor plano que se transforma em curvo poderá ser uma solução útil para todos aqueles que trabalham em casa, mas que também usa o mesmo espaço para jogar, no fim do dia de trabalho.

Apesar de não haver ainda um preço de lançamento, as previsões são para que possa ultrapassar os 3000 euros. A Corsair deverá trazer mais novidades sobre este produto ainda este ano.