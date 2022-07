Personalizar a Mi Band 7 da Xiaomi não é, na maioria dos casos, complicado. Esta segue a mesma filosofia dos modelos anteriores em muitos dos seus aspetos, e por isso tudo está organizado de forma a ser simples para os utilizadores.

Algo que podem agora realizar é colocar uma imagem especifica na face do relógio, assumindo assim um novo nível de personalização. Esta não é uma opção que surja de forma direta, mas ainda assim é muito simples de encontrar. Veja como o pode fazer.

Ter uma imagem personalizada no smartband da Xiaomi era um processo que não era simples. Obrigava a usar uma app externa e que depois importava essa nova configuração para este dispositivo, criando assim uma personalização simples.

Com a Mi Band 7 isso muda e agora já podem ter a imagem preferida no ecrã desta smartband. Basta recorrer a uma das muitas faces de relógio e tudo será tão simples como escolher uma imagem da lista presente ou captá-la diretamente no momento.

Como sempre, tudo começa com a app Zepp Life da Xiaomi, criada para gerir estes dispositivos da marca. Aqui dentro escolhem a opção Perfil e depois escolhem a Mi Band 7. O passo seguinte é a escolha da loja, para escolherem a face de relógio a usar.

Escolham então uma das presentes na lista photo watchFace, focando-se na disposição do relógio e de outros elementos. Dentro da escolha, vão encontrar em baixo a opção +, que vão escolher para poderem usar uma imagem ou captar no momento.

Continuem com a adaptação da imagem, ajustando-a ao que querem apresentar no ecrã da Mi Band 7 da Xiaomi. No final, e para terminarem o processo, só precisam de carregar no botão laranja, para assim enviarem a imagem e a face de relógio para a smartband.

É desta forma simples que podem agora personalizar a Mi Band 7 da Xiaomi. Escolham a imagem e esta aparece de forma quase natural no ecrã deste gadget da Xiaomi. Esta é apenas uma forma de mostrar como podem personalizar e abrir a porta a mais opções.