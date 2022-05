Dê vida aos seus projetos com impressoras 3D ou uma gravadora a laser

Os projetos DIY (faça você mesmo) podem ser, além de uma forma ocupar o tempo, uma forma de obter algum dinheiro extra no final do mês. A criatividade pode levar a projetos incríveis e hoje deixamos como sugestão impressoras 3D e uma máquina de gravação e corte a laser.

Conheça estas propostas.

Creality CR-10 Smart

A impressora Creality CR-10 Smart é uma novidade no mercado e que promete uma "nova experiência para a impressão 3D". Inclui Bluetooth para controlo remoto das impressões e funciona com um sistema de duplo eixo Z, com duas barras de tração, o que irá garantir uma impressão com maior detalhe.

A estrutura inclui um painel tátil de 4,3" com um menu simples de controlar. Segundo a fabricante, a máquina é ultra silenciosa.

Como definições mais técnicas, tem uma área de impressão de 300 x 300 x 400 mm, garante uma precisão de impressão de 0,1mm, o diâmetro da ponteira é de 0,4mm, funciona com mecanismo de extrusão e tem uma potência de 350W. De notar que suporta os mais populares tipos de filamento de 1,75 mm e o material para impressão pode ser carregado via Wi-Fi ou através de cartão micro SD.

A impressora 3D Creality CR-10 Smart está disponível por apenas 267,39€, utilizando o código de desconto CC763 (válido até 31 de maio). O envio é gratuito, feito a partir de armazém Europeu, com entrega rápida.

Artillery Sidewinder-X2

A impressora 3D Artillery Sidewinder X2 imprime também com filamento, dos vários tipos descritos acima, mas tem uma área de impressão francamente maior em vitrocerâmica. Falamos de uma área de 300 x 300 x 400 mm.

Trabalha a uma velocidade máxima de 150 mm/s, com uma resolução da camada de 0,01mm, com bico em cone e que atinge uma temperatura máxima de 240º.

Há ainda que referir que a máquina pesa 14 kg, mas que já vem quase montada, sendo muito fácil de instalar. A impressora custa apenas 318,99€, utilizando o código de desconto CCWX2, válido até ao final do mês. O envio é gratuito.

Creality CR-200B

A CR-200B ocupa uma área de 41,1 x 43,5 x 50,3 cm e pesa 16 kg. Devido a estar inclusa numa estrutura fechada (câmara de impressão), a área de impressão é inferior ao habitual nas impressoras Creality, mas ainda assim consegue uma área de impressão generosa de 200 x 200 x 200 mm.

Tem uma precisão de +/-0,1 mm, com uma espessura de camada de 0,1-0,4 mm. É adequada para impressão de filamentos PLA e ABS, com um bico de 0,4 mm. Tem naturalmente uma base aquecida, de aquecimento rápido, composta por vidro e uma camada Carborundum, que facilita a limpeza e a remoção da impressão. As porcas de nivelamento são grandes e fáceis de usar, bem como os fixadores da base, muito mais práticos que as habituais molas.

A sua estrutura é composta por janelas em acrílico, que permitem acompanhar a impressão a partir de 3 lados. Tem uma porta frontal com fecho magnético. Tem ainda sensor de filamento, ecrã tátil a cores de 4,3", iluminação interna LED, permite retomar uma impressão interrompida.

A impressora Creality CR-200B está disponível em promoção, por apenas 219,99€.

Máquina de gravação e corte a laser LC400 PRO

A LC400 PRO é uma máquina que permite fazer gravação a laser numa área de 400 x 400 mm em inúmeros materiais. Destacam-se a madeira, cartão, plástico, cerâmica, metal, pele e alumínio, mas ainda pode ser feito noutros materiais.

A lista de materiais de corte é ligeiramente diferente, sendo que inclui madeira, acrílico, cartão, bambo, tecido-não-tecido, board KT e placa de plástico.

A máquina tem uma potência energética de apenas 50W, onde o díodo a laser varia de 4,5 a 5W. O comprimento de onda do laser é de 455±5nm e a precisão é de 0,01mm. De referir ainda que a velocidade de gravação é de 3000mm/minutos.

As dimensões são de 616 x 577 x 212 mm e pesa 4,5kg, uma dimensão ótima para ter em qualquer secretária.

A máquina de gravação a laser LC400 PRO de 50W está disponível em promoção por 185,99 €, já com IVA incluído. Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir da Europa, com entrega rápida.

