Com os preços do combustível a subir, opte por uma trotinete ou bicicleta elétrica

A escalada de preços dos combustíveis não para e com o desenvolver da guerra na Europa, não se avizinham tempos fáceis. Já sabíamos que era urgente abdicar mais do carro e optar por transportes públicos ou por uma das muitas soluções de mobilidade elétrica como são as trotinetes ou as bicicletas, e isso agora está muito mais evidente.

Assim, deixamos algumas destas soluções como sugestão.

Bezior XF200

A Bezior XF200 é uma bicicleta de montanha é híbrida, que pode ser movida através dos pedais, mas também tem uma bateria elétrica que ajuda nas subidas e em terrenos mais difíceis.

A bateria da bicicleta elétrica é de 20Ah e tem 48V, demorando a carregar na totalidade cerca de 6 horas. O motor tem uma potência de 1000W. Com a ajuda do motor é possível atingir uma velocidade máxima de 40 km/h, sendo que numa utilização combinada, será possível fazer cerca de 130 km com carga na bateria. Apenas com o motor, poderá fazer cerca de 50 km. Permite subir subidas, com ajuda do motor de até 35º.

Existem três modos de condução: um modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal. Tem ainda um sistema de transmissão de 5 velocidades. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher estes modos e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A bicicleta elétrica tem roda de 20″ e largura de 10 cm, é em liga de alumínio e suporta peso até 200 kg. É dobrável e pesa 27 kg.

A E-Bike de montanha Bezior XF200 está disponível nas cores preto e vermelho, preto e amarelo, preto e cinza, e ainda em preto e azul, por um preço promocional de 1264,99 €, utilizando o código de desconto 5HJMPCWNB7K3. Tem ainda uma oferta de luz de presença recarregável para bicicleta. O envio é gratuito, feito a partir da Europa (sem taxas adicionais) e com entrega de 2 a 6 dias.

Bezior XF200

Niubility B14

A Niubility B14 é uma bicicleta com motor de 400W que pode atingir uma velocidade máxima de 25 km/h com ajuda do motor. No entanto, tem também pedais, podendo ser utilizada como uma simples bicicleta.

Com a ajuda do motor é capaz ainda de subir inclinações de até 30 graus. Numa combinação entre motor e pedal, a bateria pode ir até aos 80 quilómetros de autonomia. As rodas são de 14" e adaptam-se facilmente a diferentes pisos, mesmo em terra. A bicicleta pesa 26,5 kg e pode suportar até 120 kg.

A E-Bike de cidade Niubility B14 está disponível nas cores branco ou preto, por 564,99 € utilizando o código de desconto V5SJ0SMTK9J6. Como oferta, tem uma smartband Huawei Honor Band 5 para as 100 primeiras unidades vendidas durante a promoção.

Niubility B14

BEZIOR S500 Max

A última opção é a BEZIOR S500 Max, uma trotinete elétrica com rodas de 10 polegadas. A autonomia anunciada é de 45 a 50 km e pode atingir uma velocidade máxima de 35 km/h, sendo que tem mais duas velocidades, uma que atinge 15 km/h e outra 25 km/h, com uma potência máxima de 500W.

A trotinete integra um pequeno painel indicativo da velocidade instantânea e nível de bateria. A construção da trotinete é em alumínio e tem um sistema de travões de disco. Além disso, também é dobrável e pesa 21,5 kg.

A trotinete elétrica BEZIOR S500 Max está disponível com um grande desconto, com um preço final de apenas 399,99 €.

BEZIOR S500 Max

Todos os preços promocionais e cupões são limitados ao stock existente, válidos até ao dia 31 de março.