A ORTUR acabou de anunciar a sua nova e avançada gravadora a laser, a Laser Master 3, melhorando assim aquilo que as versões da Master 2 tinham para oferecer.

Saiba tudo sobre a nova gravadora e máquina de corte a laser ORTUR Laser Master 3.

A gravadora Ortur Laser Master 3 oferece uma área de impressão generosa, de 400 x 400 mm, adequada para trabalhos de dimensões já consideráveis. A estrutura tem dimensões de 580 x 550 x 150 mm e um peso de 6,5 kg.

A nova gravadora Laser Master 3 está equipada com uma motherboard OLM-ESP-PRO-V2.4. Tem uma precisão de 0,05 x 0,1 mm, com um ponto focal de um quarto de tamanho da generalidade. Esta precisão faz com que a gravação e corte sejam muito mais bem definidos e sem marcas.

Além da gravação em mais de 1000 possibilidades, segundo a fabricante, a máquina ainda permite o corte preciso de, entre outros, couro, cartão, acrílico, papel, madeira, filtro. Madeira, por exemplo, pode cortar com espessura de até 20mm e acrílico pode ir até aos 30mm.

O firmware que equipa esta gravadora tem um algoritmo de movimento otimizado, permitindo que a velocidade máxima passe dos habituais 4000mm/min para 10000mm/min, sendo anunciadas velocidades de 0 aos 20000mm/min.

É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL.

Os imprevistos externos são sempre uma realidade num ambiente de trabalho, e há vários aspetos que podem comprometer a conclusão bem sucedida de uma gravação a laser. Seja devido à deslocação ou inclinação da máquina, bloqueio do computador ou bloqueio inadvertido dos motores, a gravadora irá parar imediatamente para prevenir possíveis estragos. É capaz também de detetar chamas, onde irá fazer soar o alarme, e possui um botão de emergência, à disposição sempre que necessário.

A impressão e corte podem ser controladas via App, por Wi-Fi, o que agiliza bastante todo o processo, podendo, por exemplo, fotografar um elemento e imprimi-lo a laser de forma quase imediata e sem constrangimentos.

A nova gravadora laser Ortur Laser Master 3 está disponível por cerca de 623€, com o código de desconto LM3ZB100. O envio é gratuito e feito a partir da Europa.

Pode ainda aproveitar algumas ofertas:

Compra 1 a 20 : bomba de ar para máquinas de corte a laser (86,15€)

: bomba de ar para máquinas de corte a laser (86,15€) Compra 21 a 50 : multímetro (67€)

: multímetro (67€) Compra 50+: pack de materiais para gravadoras a laser (24,88€)

Ortur Laser Master 3