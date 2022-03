Cabo USB Retrátil Magnético 3-em-1! Pequeno e funcional…

Farto de andar com cabos de todas as qualidades e feitios na mochila para ligar ou carregar dispositivos? E que tal ter um gadget que disponibilizasse todas as interfaces que precisa? Hoje temos uma sugestão muito interessante para esse efeito.

Vamos conhecer o cabo USB Retrátil Magnético 3-em-1 da Prozis que tem tudo o que precisa.

Micro-USB, USB-C ou Lightning: Tudo num único cabo

Na mochila ou em casa tem cabos de todos os tamanhos e com interfaces diferentes? Está farto de andar com vários cabos? Temos uma sugestão interessante e barata. Com o cabo USB Retrátil Magnético 3-em-1 da Prozis passa a ter um único cabo para carregar ou sincronizar o seu dispositivo, que este tenha uma interface Micro-USB, USB-C ou Lightning.

Este gadget da Prozis oferece uma potência de carregamento de 3A e sincronização de dados de até 480 Mbps.

Outra das características é o tamanho ajustável que pode ir dos 35 aos 100 cm. As pontas dos cabos são magnéticas e facilmente substituíveis. O revestimento de elastómero termoplástico é resistente, mas flexível.

Principais especificações do Cabo USB Retrátil Magnético 3-em-1

Comprimento do cabo: 1 m

Dimensões: 50 × 63 × 27 mm

Peso: 43 g

Material do revestimento: TPE

Ligação: USB-A com Lightning USB-A com USB-C USB-A com Micro-USB

Velocidade máxima de transferência de dados: 480 Mbps Versão USB: 2.0



O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este cabo USB Retrátil Magnético 3-em-1 com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).