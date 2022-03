Samsung já terá solução para o problema de otimização do desempenho das apps

Há alguns dias a Samsung foi acusada de estar a limitar o desempenho de mais de 10 mil aplicações nos seus smartphones por causa do serviço de otimização de jogos, denominado de Game Optimizing Service (GOS).

A Samsung não negou o problema e, pelo contrário, referiu que já estaria a trabalhar numa solução. Essa solução está a começar a chegar aos utilizadores.

Na semana passada foi partilhada no Twitter uma extensa lista de aplicações que estão a ter o desempenho limitado por causa do serviço de otimização de jogos, GOS, e, além da denúncia, foram muitos os utilizadores que reclamaram do problema em fóruns da comunidade Samsung.

A lista apresentada não se limita a jogos, sendo encontradas apps como Instagram, aplicações Office da Microsoft, Netflix, Google Keep ou TikTok. Além disso, até as próprias apps e serviços da Samsung estão listadas, como é o caso da Secure Folder, Samsung Cloud, Samsung Pay ou Samsung Pass.

Perante esta denúncia, a Samsung aprontou-se a vir a público dizer que já estaria a trabalhar para minimizar tal problema e os resultados começa a surgir. No entanto, há que referir que a empresa afirma que o desempenho efetivo das aplicações não é colocado em causa pelo GOS.

Samsung tem solução para o problema de perda de desempenho das apps com GOS

Utilizadores sul-coreanos começaram a receber uma atualização com um modo de gestão de desempenho durante o jogo no Game Booster. Este modo deve permitir que os utilizadores anulem a limitação e consigam melhor desempenho.

Esta atualização está a chegar aos smartphones Galaxy S22, mas deverá ser alargada a mais modelos e ao mercado global. Ainda assim, a empresa não teceu ainda comentários sobre tal atualização e sobre a sua disponibilização alargada.