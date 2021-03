Bug no Mac e iCloud bloqueia utilizadora por causa do seu apelido

É com frequência que todos nós temos um problema associado à utilização de um qualquer serviço, mas, na maioria das vezes, são problemas que ser resolvem rapidamente. Mas este parece não ser o caso… que já leva mais de 6 meses e envolve a Apple e o seu serviço iCloud.

Rachel True foi bloqueada aparentemente pela forma como escreveu o seu sobrenome.

Se há falhas que acontecem de forma esporádica nos diversos serviços Web e que são facilmente ultrapassados, este parece ser algo bem específico e, aparentemente, a resolução não foi nada simples.

True or False?

Rachel True, escritora e atriz, esteve mais de 6 meses impedida de utilizar a sua conta do iCloud. Segundo ela, a conta foi bloqueada pela forma como escreveu o seu apelido.

No seu Mac, ao introduzir o apelido True, com letra minúscula (true – verdadeiro), o computador interpretou como uma flag de verdadeiro ou falso, que tem disponível. Esta ação fez com que a conta ficasse bloqueada por vários meses.

Solução para ter a conta iCloud de volta

Segundo o relato, a atriz perdeu várias horas a falar com o serviço de apoio ao cliente da Apple. A solução apresentada inicialmente não foi, contudo, a esperada. Para que pudesse voltar a ter a sua conta, poderia baixar o nível de subscrição para o nível gratuito.

Como resultado, Rachel iria perder grande parte do seu conteúdo armazenado na cloud.

A Apple não comentou esta situação, mas aparentemente não é um problema comum entre os utilizadores do serviço e até difícil de replicar. Entretanto, o problema parece estar ultrapassado, mas foram precisos mais de seis meses para voltar a ter a sua conta de volta, segundo relata no Twitter.