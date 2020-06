É por esta altura que, todos os anos, acontece um evento de grandes promoções por todo o mundo. Assim, a Blackview aproveitou a data para, além de descer os preços em toda a sua gama, lançar ao mercado dois novos modelos: Blackview BV6300 Pro e Blacvkiew A80.

Saiba tudo sobre estes novos smartphones… um deles é o mais fino smartphone todo-terreno de sempre.

Todos os anos, sensivelmente a meio do mês de junho, acontece o evento Mid-Year ou 618 Shopping Festival. Tal como outras datas ao longo do ano, como o 11.11 ou a Black Friday, também esta está a ganhar cada vez mais popularidade. E claro, as promoções ganham destaque, onde a Blackview atinge assim os 55% de desconto em alguns modelos.

Blackview BV6300 Pro… o mais fino smartphone todo-terreno

Os smartphones todo-terreno, ou rugged phones, resistem às mais adversas condições, mas podem não ser para todos. Qualquer utilizador quer grande resistência no seu smartphone, contudo o volume, o peso e o design saem naturalmente prejudicados no caso dos todo-terreno. É aqui que entra então o novo BV6300 Pro.

O BV6300 Pro apresenta-se com uma espessura impressionante considerando o nível de resistência a que se propõe, cumprindo os standards IP68, IP69K e MIL-STD-810G. Com apenas 11,6 mm de espessura, é assim um smartphone adequado para utilizar em qualquer ocasião, sem aspeto de “tijolo” ou de smartphone de trabalho sujo.

Portanto, vem equipado com um SoC MediaTek Helio P70, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O ecrã é de 5,7″ e a bateria tem uma capacidade de 4380 mAh, com suporte para carregamento sem fios a 10 W. Além disso, tem NFC para pagamentos e leitor de impressão digital na traseira. O módulo de câmara quádrupla Samsung inclui uma câmara de 16 MP, uma ultra-wide de 120º, tem modo noturno e HDR.

O BV6300 Pro está disponível por cerca de 180€, até dia 21, oferecendo assim um desconto de 31%.

Blackview BV6300 Pro

Blackview A80, para quem é muito poupado!

O A80 é um smartphone de gama baixa, mas que não descura a qualidade fotográfica. Oferece assim um módulo de câmara quádrupla, com uma câmara principal de 13 MP.

Tem então um design elegante e ergonómico, com uma espessura de 8,8 mm e um ecrã de 6,21″. O SoC é o MediaTek MT6737V, com 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno, com suporte para microSD. É, além disso, dual-SIM 4G.

A capacidade da bateria de 4200 mAh e traz o Android 10 Go, inegavelmente uma vantagem nos dias de hoje, para quem não tem muito dinheiro para investir num smartphone, garantindo um bom desempenho. Por fim, está disponível por cerca de 55€, oferecendo cerca de 40% de desconto.

Blackview A80

Depois, é claro, a restante gama de smartphones Blackview está também com descontos muito interessantes:

BV9900 Pro – o mais rápido todo-terreno com câmara térmica (24% desconto)

BV9900 – o melhor conjunto de câmara quádrupla num todo-terreno (32% desconto)

BV9800 Pro – câmara de 48 MP e câmara térmica (23% desconto)

BV9100 – bateria enorme de 13000 mAh com carregamento rápido (30% desconto)

BV9700 Pro – monitorização de pulsação cardíaca e da qualidade do ar (32% desconto)

Blackview – evento “618”