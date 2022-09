Anycubic celebra o seu 7.º aniversário com o lançamento de impressoras 3D revolucionárias

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão atualmente disponíveis no mercado. A Anycubic é uma das marcas de referência do segmento e está a celebrar o seu 7.º aniversário com duas novas propostas revolucionárias.

Conheça a Anycubic Photon D2 e a Kobra Go.

Anycubic Photon D2

A Anycubic Photon D2 recorre a resina líquida para as impressões 3D. Trata-se de um material indicado para a técnica de impressão DLP (digital light projector) tem como base o princípio da estereolitografia, que não é mais que o endurecimento controlado de material líquido (resina) desencadeado pela incidência de luz.

Para que tal aconteça, a luz passa por um LCD de alta resolução cuja imagem corresponde a cada uma das camadas que compõem o objeto a imprimir. Esta técnica de impressão 3D permite não só resultados com muito maior detalhe e precisão, como também uma rapidez muito interessante, comparando com a técnica de estereolitografia a laser.

Neste caso, há uma área de impressão de 165 x 131 x 73 mm e é indicado para imprimir objetos pequenos mas que requerem grande detalhe, como o vídeo mostra. A projeção é feita numa resolução de 2560 x 1440 píxeis, o que contribui bastante para o detalhe exigido.

A nova impressora 3D Anycubic Photon D2 está atualmente em análise no Pplware, a publicar nos próximos dias. Está disponível por cerca de 740€, utilizando o código de desconto PAYPAL para um desconto de 20€.

Anycubic Photon D2

Kobra Go

A Anycubic Kobra Go já recorre ao filamento para o trabalho impresso através de um sistema de eixos Z-axis comum, sendo compatível com PLA, ABS, PETG & TPU. A área de impressão é de 22 x 22 cm com uma altura máxima de 25 cm.

Imprime a uma velocidade máxima de 100mm/s e conta com sensores inteligentes que detetam quebras de corrente ou de filamento, cancelando a impressão e retomando logo que o problema esteja resolvido.

O controlo será feito através de um pequeno painel de 2,4" tátil. Além disso, a peça é impressa sobre uma placa de construção magnética de aço flexível para uma fácil remoção.

A impressora 3D Anycubic Kobra Go estará disponível em pré-venda já a partir de dia 21 de setembro, por um preço de lançamento de 189€ limitado às primeiras 1000 unidades.

Anycubic Kobra Go