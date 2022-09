Euro cai para menos de um dólar! A culpa é do gás russo?

O mundo atravessa um momento difícil! É a pandemia por COVID-19, é a guerra que tem impulsionado a subida dos combustíveis, do gás e outros e isso tem tido um impacto quase direto nos países, mas concretamente no bolso dos proprietários.

Segundo dados recentes, o Euro caiu para menos de um dólar, o valor mais baixo em quase 20 anos.

O euro seguia hoje a negociar-se por menos de 0,99 dólares norte-americanos, o valor mais baixo em quase 20 anos, afetado por incertezas sobre a economia europeia, depois do corte do fornecimento de gás natural russo, revela a Lusa.

Às 06:45 (hora de Lisboa), o euro seguia a 0,9883 dólares, menos 0,71% do que na sexta-feira, o valor mais baixo desde dezembro de 2002, como se pode ver na plataforma digital investing.com.

Consórcio russo de gás Gazprom "inflaciona" euro

O consórcio russo de gás Gazprom anunciou na sexta-feira que ia suspender por completo o fluxo de gás para a Europa, através da Alemanha, devido a uma fuga de óleo numa turbina da única unidade compressora ainda em operação, algo que a UE considerou mais uma prova de que a Rússia não é um fornecedor confiável.

Depois de ter chegado, em 26 de agosto, perto do máximo histórico de 345 euros por megawatt/hora, fixado em março, no início da guerra na Ucrânia, o preço do gás natural europeu tinha caído mais de um terço na semana passada. A negociação do gás natural recomeçou às 07:00 (hora de Lisboa).

Desde o início do ano, o euro, a moeda europeia continua a enfraquecer face ao dólar. O dólar tem beneficiado do estatuto de valor refúgio, numa altura em que o mercado se mostra inquieto.

O euro faz 23 anos este ano. Embora os cidadãos só tenham contactado com a moeda única europeia em janeiro de 2002 – ano em que foram introduzidas as notas e moedas – o euro foi criado em 1 de janeiro de 1999, data em que as taxas de câmbio entre as moedas dos países membros foram fixadas de forma irrevogável. Na verdade, as moedas nacionais – que continuaram em circulação durante um período transitório de três anos para facilitar a adaptação dos cidadãos e das empresas – tornaram-se desde essa data meras denominações nacionais do euro.