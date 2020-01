Airia Soundpods da Prozis! Som de boa qualidade ao melhor preço

A moda chegou com os EarPods da Apple e em pouco tempo poucas marcas lançaram os seus “*pods!” Do lado da Apple os preços não são propriamente simpáticos, mas há marcas que oferecem excelentes alternativas e com um preço muito interessante.

Um dos equipamentos que testamos recentemente foram os Airia Soundpods da Prozis e estamos rendidos! Saibam porquê!

É normal estarmos apreensivos quando adquirimos um equipamento sem o testar! No entanto, considerando os comentários dos clientes ao produto a decisão é mais que certa!

Os novos Airia Soundpods da Prozis são simplesmente fantásticos! O som é de excelente qualidade, compacto e limpo! Os Soundpods bastante confortáveis e além disse têm um bom isolamento de ruídos! Convencidos?

Tal como outros produtos tecnológicos da Prozis, os Airia Soundpods têm um interessante design, o que os torna bastante elegantes e todos os pormenores são pensados desde a caixa até ao próprio equipamento.

Sem qualquer tipo de cabos, os Airia Soundpods funcionam na perfeição emparelhados com um computador, smartphone, tablet ou outro equipamento.

Especificações técnicas dos Airia Soundpods da Prozis

Apesar de bastante pequenos, os Airia Soundpods da Prozis têm várias características muito interessantes:

Caixa de carregamento (até 5 carregamentos) com indicador de carga

Cada Soundpod tem uma bateria de 40 mAh (autonomia na ordem das 3 horas com o volume a 70%)

Microfone integrado

Alcance: até 10 metros

Gama de frequência: 20 Hz – 20 kHz

Bateria da cada Soundpod: 40 mAh

Tempo de carga total: 2 horas

Autonomia até 3 horas

Dentro da caixa estão os Airia Soundpods, cabo e caixa de carregamento, Ear Tips (S/M/L) e o respetivo manual. Além de dar para ouvir música, também pode usar estes equipamentos para chamadas. De salientar que cada Soundpod oferece comandos, com base no toque, para realizar determinadas tarefas.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir estes Airia Soundpods da Prozis com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.