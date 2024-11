A Casio também já tem um anel, mas não é o que a concorrência esperava

O mercado tem estado a mostrar novidades e a chegada dos anéis parece ser uma certeza. Já com várias propostas no mercado, até a Samsung apostou nesta forma de recolher dados dos utilizadores. A Casio também prece agora apostar neste campo, mas com algo completamente diferente e que surpreendeu a concorrência.

A Casio também já tem um anel com tecnologia

A celebrar o seu 50.º aniversário no mercado dos relógios digitais, a Casio anunciou o modelo funcional de relógio digital com anel CRW-001-1JR. O novo modelo, que estará disponível no próximo mês com um preço de aproximadamente 150 dólares, segue o relógio lançado recentemente pela Timex.

Com um tamanho de apenas cerca de 2,5 cm, o CRW-001-1JR chama a atenção por uma série de características. No centro do relógio está um visor LCD de seis segmentos que mostra as horas, os minutos e os segundos. A empresa adicionou três botões funcionais ao design em miniatura. Assim, podem ser utilizados recursos como a data, fuso horário diferente e cronómetro.

Além disso, o relógio inclui também uma luz que ilumina o ecrã e uma função de alarme que vibra o ecrã em vez de emitir som. A bateria que alimenta o CRW-001-1JR promete uma duração de até dois anos, segundo a Casio. Além disso, o relógio é à prova de água e pode suportar o uso diário.

CRW-001-1JR é diferente do que se esperava

Para captar os detalhes complexos em modelos maiores de relógios digitais, a Casio utilizou a moldagem por injeção de metal, produzida numa única peça. É ainda de notar que o CRW-001-1JR é produzido em tamanho fixo. Foram adicionadas várias peças ao conteúdo da caixa para acomodar dedos menores.

No ano passado, a Casio lançou uma coleção inspirada nos relógios icónicos dos últimos cinquenta anos. Com o lançamento do CRW-001-1JR, a empresa deu um passo em frente. Recordamos que o relógio estará à venda com o preço de 150 dólares.

Se marcas como a Oura ou a Samsung têm nos seus anéis uma proposta mais silenciosa e discreta, a Casio parece querer centrar tudo no seu anel. Esta proposta tem toda uma linha estética associada ao passado, algo que parece ainda hoje agradar aos clientes dos seus relógios.