WomenInTech & Open Source Lisbon 2021

O Open Source Lisbon está cada vez maior, e por isso, torna-se o palco ideal para abordar alguns dos maiores desafios da indústria tecnológica: o movimento #WomenInTech, luta pela igualdade na Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Neste evento, o propósito é ir mais além, e abordar o tema também no âmbito da indústria open source, o objetivo é alcançar uma maior representatividade feminina, quer seja como público ou como speaker, melhorar o rácio e diminuir as desigualdades.

Em Portugal, por exemplo, de acordo com o OECD, as mulheres já representam 57% do universo de estudantes que frequentam o ensino superior nos chamados cursos CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). No entanto, nos cursos especializados em tecnologia, as mulheres continuam a ser uma minoria dentro da sala de aula e, num ambiente profissional, a desigualdade tende a agravar-se.

O Open Source Lisbon quer contribuir para esta mudança e trazer mais mulheres a representar a indústria tecnológica no seu painel. Desta forma, os participantes poderão inspirar-se na sua sabedoria, na sua contribuição para o mundo open source, ideais e ideias.

Estas são algumas das mulheres que estarão presentes no evento:

María Cruz – Program Manager, Community Engagement @ Google

– Program Manager, Community Engagement @ Google Leslie Hawthorn – Manager – Vertical Community Strategy @ Red Hat

– Manager – Vertical Community Strategy @ Red Hat Coraline Ada Ehmke – Founder & Executive Director @ Organization for Ethical Source

– Founder & Executive Director @ Organization for Ethical Source Dawn Foster – Director of Open Source Community Strategy @ VMware

– Director of Open Source Community Strategy @ VMware Carmen Hernandez-Andoh – Open Source Strategy, Programs and Ecosystem Development @ Google

– Open Source Strategy, Programs and Ecosystem Development @ Google Catarina Farinha – Junior AI Research Engineer @ Unbabel

– Junior AI Research Engineer @ Unbabel Liz Rice – Chief Open Source Officer @ Isovalent

– Chief Open Source Officer @ Isovalent Floor Drees – Co-organizer @ ContributingToday Meetup

– Co-organizer @ ContributingToday Meetup Pia Karger – Head of Dir. General DG – Digital Society, information technology @ Federal Ministry of the Interior, Building and Community, Germany

– Head of Dir. General DG – Digital Society, information technology @ Federal Ministry of the Interior, Building and Community, Germany Rita Costa – Azure App Dev Specialist @ Microsoft

– Azure App Dev Specialist @ Microsoft Amanda Brock – CEO @ OpenUK

– CEO @ OpenUK Mafalda Santos – Engineer @ Syone

Participe neste grande evento, de forma gratuita.

