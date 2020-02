Os últimos dias têm sido de grande expetativa para o lado da Samsung. A marca tem agendado para hoje o seu Unpacked, onde prometeu apresentar grandes novidades. Ainda sem qualquer certeza, a especulação tem sido muita.

Há algumas novidades óbvias esperadas, como, por exemplo, o próximo grande smartphone da marca. Com o momento da apresentação a chegar, convidamos os nossos leitores a assistirem ao Samsung Unpacked e conhecerem em primeira mão as novidades.

Apesar de toda a informação que tem vindo a público, a Samsung reservou para hoje a apresentação das suas primeiras grandes novidades de 2020 no mercado dos smartphones. O Samsung Unpacked está prestes a começar e promete revelar muitas novidades.

Será às 19 que este evento começará, podendo ser assistido aqui, ao vivo e em direto. Deixamos por isso, para que possam conhecer todas as novidades, imagens em direto do evento.

Espera-se que surjam em palco um novo smartphone, que irá levar a marca reforçar o seu estatuto no mercado, reforçando ainda mais a sua posição de destaque nesta área. A concorrência é forte, mas a Samsung saberá reagir, como é normal.

Deixem na zona de comentários as vossas opiniões sobre o que a Samsung está a apresentar. Certamente que irá exceder as expetativas e contamos com os nossos leitores para destacar os seus pontos mais fortes!