É Natal em Vila Nova de Famalicão: concelho iluminado com 3,7 milhões de luzes LED

O espírito de Natal chegou a Vila Nova de Famalicão no último fim de semana de novembro e, desde então, ilumina diariamente o concelho com mais de três milhões de luzes.

A Aldeia de Natal já recebeu milhares de visitantes e está pronta para receber muitos mais, seja na Roda Gigante, no Carrossel, na Pista de Gelo, no Mercado e na Praça Alimentar ou até na Cabana Solidária.

Precisamos todos destes momentos de alegria, entusiamo e energia, e o Natal traz-nos isto mesmo. Com esta Aldeia de Natal, Famalicão dá-nos a possibilidade de vivermos esta época natalícia de um modo mais intenso. Espero que os famalicenses se deixem contagiar pela magia da cidade e que a Aldeia de Natal continue a atrair cada vez mais pessoas a Famalicão.

Disse o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Em comparação com as edições anteriores, este ano, Famalicão está decorado com um maior número de luzes – 3,7 milhões de luzes LED - e de elementos natalícios. Além das ruas, rotundas e espaços da cidade, este ano, também as vilas de Riba de Ave, Ribeirão e Joane estão iluminadas.

De ano para ano, queremos proporcionar aos famalicenses e a quem nos visita um Natal ainda mais mágico. É por isso que prevemos fazer chegar elementos de Natal a todas as freguesias nas próximas festividades.

Admitiu Mário Passos.

Na Aldeia de Natal, pode-se encontrar a Árvore e a Roda Gigante, a Cabana Solidária, a Pista de Gelo, o Carrossel, a Praça Alimentar e o Mercado de Natal.

O espetáculo “Histórias de Maria”, desenvolvido pelo INAC - Instituto Nacional de Artes do Circo, está em exibição no Circo de Papel – instalado no Parque 1.º de Maio – até ao dia 5 de janeiro.

Os miúdos e graúdos podem também passear no Comboio de Natal até ao último dia do ano.

Durante este mês, a Praça - Mercado Municipal vai acolher espetáculos das Comunidades (En)Coro, que se realizam nos dias 8 e 15, e as sessões de produção de doces natalícios, protagonizadas pelos chefes Aníbal Morais, no dia 7, e Chakall, nos dias 14 e 21.

A cidade vai ainda acolher diversos concertos. Destaque para o concerto de Natal, protagonizado pela ARTAVE, que está marcado para o dia 20 de dezembro, pelas 21h00, na Igreja Matriz Nova.

O desporto também vai estar em destaque durante as festividades de Natal. No dia 23 de dezembro, decorre a 8.ª edição da São Silvestre de Famalicão às 21h30.

Note-se ainda que o Famalicão Porto de Encontro, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), vai realizar-se no dia 24 de dezembro, pelas 18h00.

A animação no Lugar do Natal estende-se até ao dia 5 de janeiro.

