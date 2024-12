SpaceX de Elon Musk vai lançar dois satélites portugueses

Foi há mais de 30 anos que Portugal teve em órbita o seu primeiro satélite, o PoSAT-1. Este satélite pertencia à classe dos micro-satélites e pesava cerca de 50 kg. Passados estes anos, Portugal vai lançar dois satélites novos portugueses através de um foguetão da SpaceX de Elon Musk.

Lançamento dos satélites acontece dia 16 de janeiro de 2025

Tudo vai acontecer a 16 de janeiro e acontece trinta e um anos depois de ter sido lançado para o espaço o primeiro satélite português, o PoSAT-1. O responsável máximo foi o guardense Fernando Carvalho Rodrigues, que devido ao seu envolvimento em todo o projeto foi apelidado de "pai" do primeiro satélite português.

O PoSAT-1 era uma caixa de alumínio, em forma de paralelepípedo, com as dimensões de 35 centímetros de lado por 35 de profundidade, 58 de comprimento e 50 quilos de peso. Sobre uma gaveta-base, que contém as baterias e o módulo de deteção remota, estavam empilhadas dez gavetas cheias de placas eletrónicas — os subsistemas do engenho - pode saber mais aqui.

Segundo revela agora o Jornal Económico, vão ser lançados agora para o espaço, em janeiro, através de um foguetão da SpaceX, dois satélites portugueses. Um dos satélites que vai ser lançado é o PoSAT-2, em homenagem ao PoSAT-1. Tudo acontecerá no dia 16 de janeiro a partir da Base Espacial de Vandenberg, no estado norte-americano da Califórnia, que pertence à United States Space Force, o ramo espacial das Forças Armadas dos Estados Unidos.

O investimento ascende a 15 milhões de euros. O objetivo é facilitar as comunicações marítimas para navios. Em janeiro, será também lançado o Prometheus-1, "um satélite experimental e académico" da Universidade do Minho. De relembrar que com a SpaceX Portugal já colocou outros equipamentos no espaço, como o MH1 do projeto Aeros, lançado em março deste ano. Outro foi o ISTSat-1 do Instituto Superior Técnico.