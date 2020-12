Anunciados os vencedores de The Game Awards 2020

Já são conhecidos os vencedores dos The Game Awards 2020, que celebram e elegem o que de melhor se fez no ano que passa, na indústria dos videojogos.

Entre muitas confirmações e algumas surpresas os prémios estão entregues e convidamo-vos a virem ver connosco quem venceu e se concordam com os resultados.

Os vencedores dos The Game Awards 2020 já são conhecidos, o que quer dizer que, os jogos que mais se destacaram este ano nas mais diversas categorias, já foram encontrados.

Podem ver o evento na íntegra no vídeo que mostramos abaixo.

A escolha para vencedor do maior prémio do evento, ou seja, do Jogo do Ano dos The Game Awards 2020 recaiu sobre The Last of Us Parte 2.

Já aqui tínhamos deixado bem claro que The Last of Us Parte 2 seria um dos jogos do ano, e estas notícias vieram confirmar precisamente isso. Mas, vamos conhecer os nomeados e os vencedores.

Pode-se dizer que The Last of Us Parte 2 esteve em grande no evento, açambarcando ainda os prémios de Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Design de Áudio, Melhor Atuação (Laura Bailey pela sua interpretação de Abby), Melhor Inovação em Acessibilidade e Melhor Jogo de Ação/ Aventura.

No entanto, houve espaço para outros jogos brilhar pelo que vos deixamos com os vencedores das principais categorias.

Game of the Year

Os nomeados para o prémio maior, são todos jogos de grande valor e que grande sucesso tiveram, tanto ao nivel da critica internacional, como junto dos jogadores:

The Last of Us Parte 2

Ghost of Tsushima

Animal Crossing: New Horizons

Hades

Final Fantasy VII Remake

DOOM Eternal

A escolha recaiu sobre o fantástico jogo da Naught Dog, The Last of Us Parte 2.

Best Game Direction

Os nomeados para esta categoria, que toma em consideração aspetos mais relacionados com inovação, design, criatividade e organização do desenvolvimento do jogo, foram:

The Last of Us Parte 2

Ghost of Tsushima

Half-Life Alyx

Hades

Final Fantasy VII Remake

A escolha recaiu no título da Naught Dog, The Last of Us Parte 2.

Best Narrative

Relativamente à temática tão importante como é a narrativa que dá contexto aos jogos, tivemos como nomeados:

The Last of Us Parte 2

Ghost of Tsushima

Hades

13 Sentinels AEGIS RIM

Final Fantasy VII Remake

A escolha recaiu no título da Naught Dog, The Last of Us Parte 2.

Best Art Direction

“Os olhos também comem”, certo? E os nomeados para o melhor trabalho artistico (design e animação) foram:

The Last of Us Parte 2

Ghost of Tsushima

Hades

ORI and the Will of Whisps

Final Fantasy VII Remake

O vencedor foi o título desenvolvido por Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima.

Best Score and Music

Tirando algumas exeçpões, os jogos necessitam de som, de música, de melodia …

The Last of Us Parte 2

DOOM Eternal

Hades

ORI and the Will of Whisps

Final Fantasy VII Remake

O vencedor foi o título da Square Enix, Final Fantasy VII Remake.

Best Audio Design

Os nomeados para a categoria de melhor som in-game e de efeitos sonoros eram:

The Last of Us Parte 2

DOOM Eternal

Half-Life Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

O jogo da Naughty Dog foi novamente o vencedor, The Last of Us Parte 2.

Best Performance

Hoje em dia, exige-se que na altura de representação dos personagens, os atores o façam com o máximo de profissionalismo, mas, também com paixão e sentimento. Haveriam muitos mais atores que poderiam aqui estar, mas a lista final de nomeados foi:

Ashley Jonhson como Ellie em The Last of Us Parte 2

Laura Bailey como Abby em The Last of Us Parte 2

Daisuke Tsuji como Jin Sakai em Ghost of Tsushima

Logan Cunningham como Hades

Nadji Jeter as Miles Morales em Spider-Man: Miles Morales

Laura Bailey com a sua interpretação (na versão original) de Abby em The Last of Us Parte 2 foi a vencedora.

Games for Impact

Os nomeados desta categoria que tenta identificar os jogos que apresentam uma mensagem mais provocante e introspectiva, eram:

If Found…

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Tell Me Why

Through The Darkest of Times

Tell Me Why da Dontnod Studios foi o vencedor desta categoria.

Best Ongoing

Os nomeados desta categoria que celebra jogos permanentes e em constante evolução foram:

APEX Legend

Destiny 2

Call of Duty: WarZone

Fortnite

No Man’s Sky

No Man’s Sky, a aventura dos Hello Games, foram os vencedores.

Best Indie

Os Indies também estiveram no The Game Awards e os nomeados da categoria foram:

Carrion

Fall Guys: Ultimate KnockOut

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer

Da SuperGiant Games, o vencedor foi Hades.

Best Mobile Game

Aqui no Pplware já vimos vários comentários acerca desta temática que me faz pensar que, para muitos leitores do Pplware, o vencedor seria Call of Duty: Mobile. Os nomeados foram:

Among Us

Call of Duty: Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokemon Cafe Mix

Among Us da Innesloth foi o vencedor.

Best Community Support

Esta categoria tenta identificar os jogos que se realçaram pela presença e atividade da comunidade, assim como pela transparência e empenho dos responsáveis pelo jogo. Os principais candidatos eram:

APEX Legends

Destiny 2

Fall Guys: Utimate Knockout

Fortnite

No Man’s sky

Valorant

Fall Guys: Utimate Knockout da Mediatonic foi o vencedor.

Best VR/AR

Os nomeados para a categoria de Melhor Experiência AR (Realidade Aumentada) ou VR (Realidade Virtual) eram:

Dreams

Half-Life: Alyx

Marvel’s Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints and Sinners

Diretamente proveniente da Valve, o vencedor foi Half-Life: Alyx.

Innovation and Acessibility

Os nomeados para a categoria de Inovação e Acessibilidade, foram os seguintes:

Assassin’s Creed: Valhalla

Grounded

Hyperdot

The Last of Us Parte 2

Watch Dogs: Legion

The Last of Us Parte 2, da Naughty Dog foi o vencedor desta categoria.

Best Action

Os nomeados para Melhor Jogo de Ação eram:

DOOM Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 4

Da SuperGiant Games veio o vencedor com Hades.

Best Action/Adventure

E para o Melhor Jogo de Ação/Aventura tivémos os seguintes candidatos:

Assassin’s Creed: Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spiderman: Miles Morales

Ori and the Will of Whisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Last of Us Parte 2

The Last of Us Parte 2, o exclusivo Playstation da Naughty Dog foi o eleito.

Best Role Playing

Claro que não poderia faltar a nomeação do Melhor RPG do Ano que, acredito ter sido renhida. Os candidatos foram:

Final Fantasy VII: Remake

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

A Square Enix, com Final Fantasy VII: Remake surge novamente entre os vencedores.

Best Fighting

Os nomeados desta categoria que eram:

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter 5: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth EXE: Late

O jogo de luta, Mortal Kombat 11 Ultimate da Netherrealm Studios foi o vencedor de melhor jogo de luta.

Best Family

Há sempre espaço para um jogo em família, e como tal, os nomeados para a categoria Jogos Familiares, eram:

Animal Crossing: New Horizons

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

Animal Crossing: New Horizons da Nintendo foi o jogo que levou este troféu.

Best Sim/Strategy

Como candidatos a Melhor Jogo de Estratégia ou Simulação tivemos vários pesos pesados, com temáticas e jogabilidade bastante diferenciadas. Os nomeados foram:

Crusader Kings III

Desperados III

Gears Tactict

Microsoft Flight Simulator

XCOM Chimera Squad

Da Asobo Studios e com o selo Microsoft, Microsoft Flight Simulator foi o vencedor desta categoria.

Best Sports/Racing

Como nomeados para Melhor Jogo de Desporto/Corrida, tivemos os seguintes:

Dirt 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk’s Pro Skater: 1+2

Desenvolvido pela Vicarious Visions, o regresso de Tony Hawk com Tony Hawk’s Pro Skater: 1+2 foi eleito o jogo de Desporto do ano.

Best Multiplayer

Os nomeados desta categoria que eram:

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Among Us da Innersloth foi considerado o melhor jogo multiplayer de 2020.

Best Debut Game

Os nomeados desta categoria que celebra os Melhores Jogos de Estreia para um Estúdio Independente foram:

Carrion

Mortal Shell

Raji: An Ancient Epic

Roki

Phasmophobia

Phasmophobia da Kinetic Games foi eleito o melhor jogo de estreia deste ano.

Best eSports Game

Os eSports estão em todas e na categoria de Melhor Jogo eSports tivemos os suspeitos do costume:

Call of Duty: Modern Warfare

Counter-Strike: Global Offensive

Fortnite

League of Legends

Valorant

O épico League of Legends da Riot Games foi o jogo como maior aprovação como plataforma para competições eSports, incluindo torneios, apoio da comunidade e atualizações regulares.