Rockstar lança vídeo de quase 30 minutos sobre o GTA 6. Opiniões já estão divididas

A Rockstar Games surpreendeu a comunidade ao revelar uma apresentação detalhada do Grand Theft Auto VI (GTA 6), permitindo finalmente compreender a escala e a ambição técnica do videojogo mais aguardado da atualidade.

Uma apresentação exclusiva e inesperada

Três anos após o primeiro anúncio oficial, o público teve finalmente acesso a um vídeo de quase 27 minutos, intitulado "Grand Theft Auto VI: An Extended Look". Esta revelação ocorreu inicialmente na plataforma de streaming Netflix, sendo disponibilizada mais tarde no YouTube e nos canais oficiais da produtora.

Trata-se de uma montagem cuidada que mistura sequências narrativas com momentos reais de jogo, oferecendo uma perspetiva sem precedentes sobre o desenvolvimento do projeto.

Um aspeto importante desta demonstração do GTA 6 é que todas as imagens foram capturadas diretamente numa consola PlayStation 5. Isto confirma que o motor de jogo já corre na consola de atual geração da Sony, embora os detalhes técnicos finais de desempenho ainda não tenham sido totalmente confirmados.

A dinâmica entre os protagonistas, Jason e Lucia, promete ser revolucionária, com missões cooperativas e perseguições onde as tarefas de condução e tiroteio são divididas de forma totalmente dinâmica.

GTA 6 com interatividade ao nível de Red Dead Redemption 2

A ambição da Rockstar estende-se aos pequenos pormenores do quotidiano do jogador. No GTA 6, será possível realizar atividades comuns, como treinar no ginásio, interagir com animais ou adotar diferentes técnicas de furto de veículos consoante a idade do automóvel.

O sistema de reação policial será também mais refinado, herdando a complexidade e a fidelidade interativa que consagraram o Red Dead Redemption 2, mas agora aplicadas a uma metrópole moderna e densa.

Uma Vice City com dimensões colossais

O nível de detalhe visual impressiona pela sua escala, apresentando ruas repletas de tráfego, centenas de personagens não jogáveis e cenários altamente detalhados mesmo a longa distância.

Com mais de 600 mil animações únicas e um mapa de Vice City que duplica o tamanho de Los Santos, o GTA 6 não representa uma rutura drástica com o passado, mas sim uma evolução massiva da fórmula clássica da franquia.

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