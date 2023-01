FBI acusa Coreia do Norte de apoiar hackers a roubar 100 milhões de dólares em criptomoedas

O assunto das criptomoedas já não é tão abordado como o era há cerca de um ano e pouco. Este é um mercado que tem desvalorizado e que também tem estado envolto em notícias polémicas.

A mais recente notícia está relacionada com uma investigação, uma vez que o FBI acusa agora a Coreia do Norte de apoiar alguns grupos de hackers a roubarem 100 milhões de dólares em moedas digitais.

FBI acusa hackers apoiados pela Coreia do Norte de roubarem criptomoedas

De acordo com as mais recentes informações, o FBI está agora alguns grupos de hackers apoiados pela Coreia do Norte de terem roubado 100 milhões de dólares em criptomoedas. Segundo a autoridade de investigação, o recente desaparecimento desta quantia de moedas digitais terá sido feita por hackers, mas com o apoio e suporte do país liderado por Kim Jong-un.

Embora as transações de criptomoedas sejam consideradas como seguras, devido à tecnologia blockchain, a verdade é que existem vários relatos de roubos e desvio de valores para outras carteiras. E há cerca de meio ano, mais concretamente em junho de 2022, foi revelado um roubo de 100 milhões de dólares em criptomoedas. Na altura as informações indicavam que o crime tinha acontecido no sistema Horizon Bridge, um serviço gerido pela blockchain Harmony que possibilitava a transferência de ativos para outras blockchains.

Agora, de acordo com um comunicado lançado pelo FBI, são dois os grupos de hackers suspeitos pelo roubo das moedas. Em concreto, a entidade refere-se aos grupos Lazarus e APT38, que são conhecidos nestas andanças, especialmente o Lazarus que está ligado a roubos e ataques cibernéticos há mais de 10 anos.

Para além deste crime, estima-se ainda que os roubos através da plataforma Horizon já teham totalizado cerca de 2.000 milhões de dólares através de 13 hacks diferentes.