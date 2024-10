Empresário compara investidores de Bitcoin a sapos em água a ferver

Crítico da Bitcoin, o empresário e comentador financeiro Peter Schiff gozou com os detentores da criptomoeda, destacando o declínio desta relativamente ao ouro.

Na quinta-feira, o comentador financeiro Peter Schiff gozou com os detentores de Bitcoin por estarem alheios à iminente baixa do mercado.

Por via do X, destacou o declínio da criptomoeda relativamente ao ouro. De ressalvar que este é um ativo que o empresário defende veementemente. De facto, o conhecido comentador financeiro costuma comparar a Bitcoin relativamente ao ouro, em vez de ao dólar.

Após descrever o ponto de situação do mercado, Peter Schiff pediu aos detentores de Bitcoin para "acordar e sentir o cheiro do mercado em baixa".

Recorrendo à teoria do "sapo em água a ferver", questionou "quanto tempo mais vão deixar a temperatura da água subir antes de saltarem da panela?"

Este comentário surge na sequência de outros semelhantes sobre o fraco desempenho da Bitcoin relativamente ao crescimento do ouro.

Apesar da sua crítica, perante uma sondagem no X que procurou verificar se os detentores de Bitcoin estavam preocupados com o declínio do valor da principal criptomoeda relativamente ao ouro, 78% votaram que não estavam preocupados, e apenas cerca de 22% disseram que estavam.