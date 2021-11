CFO do Twitter diz que o investimento em criptomoedas “não faz sentido agora”

Mesmo com toda a popularidade e interesse ao seu redor, o mercado das criptomoedas não gera consenso entre as pessoas. Há quem nelas veja uma oportunidade, mas também há quem veja um elevado risco.

Nesse sentido, recentemente o CFO do Twitter referiu que investir em criptomoedas "não faz sentido agora". Como consequência, estas declarações contribuíram para uma descida do Bitcoin e Ethereum.

CFO do Twitter diz que não faz sentido investir em criptomoedas agora

De acordo com uma entrevista nesta segunda-feira ao The Wall Street Journal, o CFO (Chief Financial Officer, ou diretor financeiro) do Twitter, Ned Segal, afirmou que investir em criptomoedas "não faz sentido agora". Segal frisou que a volatilidade desde mercado é o principal motivo pelo qual a empresa não vai investir em criptografia.

O executivo refere também que, o Twitter teria que mudar toda a sua política de investimento caso quisesse manter os seus ativos mais voláteis no balanço financeiro. Assim, a rede social prefere manter apenas os ativos menos voláteis, como títulos.

Teríamos que mudar a nossa política de investimento e optar por possuir ativos mais voláteis.

disse Ned Segal

Na semana passada a empresa adiantou que estava a preparar uma equipa designada Twitter Crypto como forma de encontrar maneiras de ajudar os criadores da app a angariar dinheiro ou aceitar criptomoedas, como bitcoin, para pagamentos e outras possibilidades de usar a tecnologia blockchain.

Por sua vez, Segal explica que o departamento financeiro do Twitter apoia estas iniciativas, mas não vê uma necessidade de mudança imediata nas suas políticas. Para além disso, a escassez de regras e regulamentos ao nível da contabilidade referentes a esses ativos também torna tudo mais complicado para o setor financeiro das empresas.

Contudo, nesta terça-feira, o valor de algumas moedas digitais, como Bitcoin e Ethereum, viram o ser valor diminuir. Esta descida é apontada como consequência de vários fatores, como as novas regras fiscais nos EUA e também estes comentários menos positivos do CFO do Twitter.