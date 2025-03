Trazer o telemóvel no bolso pode prejudicar a qualidade do esperma, diz novo estudo

O tema não é novo, mas novos estudos mostram com mais clareza que a exposição à radiação eletromagnética pode ter implicações prejudiciais para a saúde reprodutiva masculina. Sim, trazer o smartphone no bolso faz mal aos espermatozoides!

Smartphones estão a “fritar” os espermatozoides aos homens

As pessoas, sobretudo os homens, guardam o smartphone no bolso das calças, com particular predominância nos bolsos da frente, e junto aos testículos. Tais hábitos, assinalados já há uns anos como pouco recomendados, são de factos prejudiciais, segundo o resultado de novas investigações.

Um estudo publicado há poucos dias na revista Electromagnetic Biology and Medicine, baseado na análise de dezenas de artigos científicos, alerta para os potenciais perigos dos smartphones para a fertilidade masculina.

Segundo os dados recolhidos, a radiação de radiofrequência (RF) emitida por dispositivos como telemóveis e outros dispositivos com Wi-Fi pode ter efeitos adversos na saúde reprodutiva dos homens.

Stress oxidativo e ADN danificado: os verdadeiros riscos ocultos dos smartphones

Um dos principais efeitos identificados é o aumento da temperatura testicular, que pode comprometer a qualidade do esperma e a integridade do ADN, além de influenciar a taxa de absorção específica (SAR) em diferentes regiões do corpo, conduzindo a potenciais impactos negativos na fertilidade.

No entanto, os riscos não se limitam ao efeito térmico. Estudos indicam que a exposição prolongada à radiação RF está associada a alterações biológicas mais subtis, como o aumento da produção de espécies reativas de oxigénio (ROS). Este fenómeno induz um stress oxidativo, que pode danificar o ADN dos espermatozoides e comprometer o processo de espermatogénese.

Além disso, verificam-se modificações nas membranas celulares e perturbações nas transições iónicas, afetando a funcionalidade celular e contribuindo para a inflamação.

Estes fatores combinados reforçam a necessidade de mais investigação sobre os efeitos da radiação eletromagnética na fertilidade masculina, bem como de medidas preventivas para minimizar a exposição prolongada a estas ondas.