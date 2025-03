SafeBlock: banco australiano lança “botão de pânico” para bloquear burlões com um clique

Na tentativa de travar a crescente onda de burlas, um banco australiano lançou uma funcionalidade que permite aos clientes bloquear as suas contas e cartões, rapidamente, por via da aplicação ou do online banking.

Citando o último relatório do National Anti-Scam Centre, o banco australiano Westpac alertou para os dois mil milhões de dólares que os australianos perderam, no ano passado, devido a burlas.

De facto, apesar de o número de golpes estar a diminuir, fruto da maior sensibilização e das novas tecnologias, a sofisticação dos burlões reforça-se a cada dia.

Perante este problema, o banco anunciou que vai introduzir uma funcionalidade, semelhante a um "botão de pânico", para travar os burlões. De nome SafeBlock, este recurso permitirá aos clientes bloquear as suas contas e cartões rapidamente, através da aplicação ou do online banking.

Segundo Carolyn McCann, executiva do grupo Westpac para os serviços a clientes e empresas, "esta é uma opção de emergência para os clientes, para que possam impedir uma burla no momento em que agir rapidamente é absolutamente vital".

Por experiência, sabemos que os burlões atacam quando estamos mais ocupados, apanhando muitas vezes clientes desprevenidos. Com o SafeBlock, se um cliente suspeitar que foi enganado, poderá bloquear imediatamente as suas contas na aplicação, evitando mais danos.

O SafeBlock será adicionado à aplicação móvel e ao online banking do australiano Westpac nos próximos meses, assumindo-se como o mais recente passo de uma lista crescente de iniciativas do banco para ajudar a manter os clientes seguros.

[Vídeo original]

Esta funcionalidade juntar-se-á ao Westpac SafeCall, SaferPay e Verify, bem como a outros recursos desenhados para alertar os clientes sobre possíveis burlas, ajudando-os a evitar perdas financeiras.

Com o lançamento desta solução pelo Westpac, é possível que outros bancos, especialmente portugueses ou europeus, se inspirem e reforcem a proteção dos seus clientes com uma funcionalidade rápida semelhante.