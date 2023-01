Primeiro voo espacial do Reino Unido acontece a 9 de janeiro

A exploração espacial continua ao rubro e vemos a entrar nesta corrida cada vez mais empresas. O Reino Unido, através da Virgin Orbit verá a acontecer o seu primeiro voo espacial, se tudo correr como planeado, já no próximo dia 9 de janeiro.

Este primeiro voo fará parte da Missão Start Me Up e levará satélites de sete clientes para o espaço.

Dentro de poucos dias, vai acontecer o primeiro voo espacial orbital a partir do Reino Unido, em concreto do Spaceport Cornwell. Esta é uma missão histórica da Virgin Orbit, "Start Me Up" que irá acontecer a 9 de janeiro, segunda-feira, às 22h16 UTC. Se o lançamento precisar ser adiado devido a problemas técnicos ou condições climatéricas adversas, a empresa tem datas previstas e alinhadas ao longo do mês.

Um momento histórico para o Reino Unido e para a Virgin Orbit

A Virgin Orbit está a trabalhar com a Agência Espacial do Reino Unido (UKSA), com o Cornwall Council e com a Royal Air Force para esta missão, e a Autoridade de Aviação Civil (CAA) aprovou as licenças que a Virgin Orbit precisa para realizar atividades de lançamento no Reino Unido em dezembro, após a aprovação da primeira licença de lançamento do Spaceport Cornwall.

A missão Start Me Up é a "primeira" em vários aspetos, nomeadamente no facto de ser o primeiro lançamento internacional da Virgin Orbit, bem como o primeiro lançamento comercial da Europa Ocidental. A empresa espacial privada disse que "irá manter uma postura conservadora em relação à integridade do sistema, clima e todos os outros elementos de programação". Isso aumenta a probabilidade de um atraso, a menos que tudo esteja alinhado na segunda-feita para que a Virgin Orbit atinja o seu objetivo.

O veículo de lançamento orbital LauncherOne, que será utilizado para esta missão, está acoplado ao Cosmic Girl, a aeronave Boeing 747 que servirá como plataforma de lançamento do primeiro estágio. A empresa teve que transportar o LauncherOne, que foi fabricado em Long Beach, Califórnia, para o Reino Unido para tornar a viagem possível.

Além do momento histórico, a missão levará satélites de sete clientes, tanto comerciais quanto governamentais, para a órbita. A sua carga útil inclui CIRCE (Experimento CubeSat de Reconstrução Ionosférica Coordenada), que é um projeto conjunto entre o Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa do Reino Unido e o Laboratório de Pesquisa Naval dos EUA, e dois CubeSats para a iniciativa Prometheus-2 do Ministério da Defesa do Reino Unido.