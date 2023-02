Portugal será atingido por tempestade de poeira do Saara este fim de semana

Certamente que muitos têm na memória o episódio extremo de tempestade de poeiras que atingiu Portugal em março do ano passado. O céu completamente laranja, o ar impossível de respirar e uma temperatura acima do normal. Este fim de semana, Portugal e Espanha serão atingidos pelo primeiro episódio semelhante do ano, contudo, as previsões apontam para um cenário menos grave.

Tempestade de poeira do Saara vai atingir Portugal

Uma tempestade de poeira vinda do Deserto do Saara já está a atingir a Europa desde o passado dia 14 de fevereiro, sendo as Ilhas Canárias, Espanha, as mais atingidas pelo fenómeno. A imagem partilhada pelo programa Copérnico, captada por um dos satélites Copernicus Sentinel-3 esta terça-feira, revela mesmo essa tempestade de poeira com transporte da costa ocidental de África para o oceano Atlântico.

Neste território, foi acionado o Alerta Amarelo emitido pela Agência Nacional de Meteorologia Espanhola devido à elevada concentração de partículas de poeiras no ar. Além disso, a visibilidade ficou bastante reduzida e o próprio tráfego aéreo foi condicionado.

As autoridades avançam que a tempestade que irá atingir a Península Ibérica, a partir de sexta-feira e durante todo o fim de semana, não deverá ser muito forte. Ainda assim, a população mais frágil e com doenças respiratórias deverá proteger-se e evitar a exposição ao ar.

Segundo o IPMA, o "estado do tempo em Portugal Continental entre sexta-feira, dia 17 de Fevereiro, e terça-feira, dia 21, será condicionado por uma depressão com expressão em altitude a sudoeste da Península Ibérica". Acrescenta ainda que na circulação da depressão se prevê o transporte de poeiras em suspensão na atmosfera sobre o território do continente provenientes do norte de África, que deverão ter baixa concentração, mas podendo aumentar temporariamente entre o final de dia 18 e o dia 19".

Em declarações à imprensa, o IPMA acrescentou ainda, através de Jorge Ponte, que este não será um "evento excecional de poeiras", tal como aconteceu em março do ano passado.

Este fenómeno, vai trazer também um aumento da temperatura a todo o território nacional, "com períodos de muita nebulosidade e ocorrência de aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada, em especial nas regiões Centro e Sul".

Um fenómeno cada vez mais frequente

As tempestades de poeira estão a atingir a Europa com uma maior frequência, o que configura um aumento de doenças respiratórias. Segundo o jornal espanhol Ideal, algumas regiões de Espanha só respiraram ar puro 2 meses e meio durante o ano de 2022. Nas Ilhas Canárias, a área mais atingida do país, houve um aumento de partículas no ar, o que resultou diretamente num aumento de emergências hospitalares.

Está também já comprovado, que estas partículas finas e muito finas aumentam o risco de doenças coronárias e cancros.