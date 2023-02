Trabalha o dia inteiro em frente aos ecrãs com lentes de contacto? Há cuidados a ter

Para quem passa muito tempo em frente ao ecrã do computador a trabalhar ou a jogar, o uso de lentes de contacto começa a ser desconfortável, os olhos começam a ficar secos ao fim de algumas horas, há maior fadiga ocular, os olhos ficam vermelhos e a arder… Para minimizar estes efeitos, sem ter que colocar as lentes de parte, há cuidados importantes a ter.

Seja em trabalho ou por lazer, hoje passa-se demasiado tempo a olhar para ecrãs. Os olhos, independentemente da necessidade de utilização de óculos ou não, sofrem com este exagero. Para quem utiliza lentes de contacto este tende a ser um problema acrescido.

Olhos cansados, secos, a arder e até perturbações visuais são alguns sintomas da chamada fadiga visual digital.

Estudos revelam, por exemplo, que cerca de 70% dos adultos nos Estados Unidos refere ter sintomas de fadiga visual digital e que são os adultos entre os 20 e os 30 anos os mais atingidos, com 73% a comunicarem sintomas.

E não é só o facto de se passar muito tempo em frente ao computador a trabalhar, a própria troca entre ecrãs, do PC para o smartphone, do smartphone para a TV… com diferentes níveis de reflexo e brilho também contribuem para este problema.

Os reflexos, diferentes níveis de brilho e as próprias variações de luminosidade criam problemas no simples ato de pestanejar que acabam por criar instabilidade lacrimal. Está hoje comprovado que estar concentrado a usar o computador reduz o número de pestanejos, o que vai acabar por provocar uma distribuição anormal de lágrimas e aumentar a exposição da córnea.

Cuidados a ter para quem utiliza lentes de contacto

Para quem utiliza lentes de contacto, estes efeitos poderão ser mais severos se não tiver em consideração alguns ajustes nos seus hábitos. E, apesar de serem conselhos para estas pessoas, podem ser tidos em consideração por qualquer pessoa que passe muito tempo ao computador

Não se esqueça de pestanejar. Sendo este um ato fisiológico, a verdade é que tem que se lembrar de pestanejar mais ao longo do dia. Pestanejar com frequência vai contribuir para humedecer as lentes, tornando-as mais confortáveis.

Faça pausas e olhe para o horizonte. É importante para uma boa saúde ocular fazer pausas, podem ser de apenas 20 ou 30 segundos, para olhar para o horizonte. Se tiver uma janela ótimo, se não, basta olhar para o fundo da sala e observar o que existe à sua volta, a cada 20/30 minutos. Estas pausas não serão cruciais para o desenvolvimento do trabalho, mas poderão fazer toda a diferença ao final de um dia inteiro com lentes de contacto.

Ajuste a posição e brilho do monitor. O monitor não deve estar instalado numa zona com luz que incida nele diretamente e deve estar a uma altura suficiente para que possa olhar quase que em linha reta para todos os conteúdos. Esta questão do ajuste do monitor não será apenas benéfica para os seus olhos, mas também para toda a postura corporal.

Além disso, a luminosidade deverá ser ajustada ao ambiente em que está, para não haver uma diferença demasiado grande para os seus olhos. Espaços mais escuros com ecrãs com muita luminosidade são inimigos dos seus olhos.

A escolha das lentes de contacto. Num mercado com tanta oferta é importante que conheça aquelas que se adequam melhor ao seu corpo, existem opções que retêm mais a humidade e que poderão minimizar estes efeitos.

Que truques usa para manter uma boa saúde ocular com lentes de contacto?