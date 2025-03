Mudanças nos olhos podem ser um alerta precoce para a doença de Alzheimer

Mais uma vez, conhecemos avanços na investigação relativamente à doença de Alzheimer, a forma mais comum de demência, globalmente. Um estudo recente concluiu que alterações oculares podem ser um alerta precoce para a doença.

As descobertas da equipa de investigadores da Indiana University School of Medicine indicam que a presença do gene APOE4, conhecido por aumentar o risco de doença de Alzheimer em humanos, prejudica a função da retina em ratos.

Esta conclusão sugere uma ligação direta entre esta variante genética e os défices de processamento visual associados à doença de Alzheimer.

O olho é uma janela para o cérebro que reflete as alterações associadas a doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. O nosso estudo ajudará a facilitar o diagnóstico e a potencial intervenção na doença de Alzheimer, melhorando os resultados e a qualidade de vida dos doentes no futuro.

Disse Ashay Bhatwadekar, professor associado de oftalmologia e investigador principal do estudo.

A equipa de investigação utilizou técnicas de imagem avançadas para avaliar a estrutura e a função da retina nos ratinhos.

Em comparação com os grupos de controlo, observaram alterações significativas na espessura da retina e na atividade elétrica dos tecidos e células biológicas.

Estes resultados vão ao encontro das observações clínicas de anomalias da retina em doentes de Alzheimer, reforçando a relevância deste modelo para o estudo dos fatores que desencadeiam a doença.

O nosso estudo demonstra que a disfunção da retina ocorre no modelo do rato APOE4, refletindo aspetos da patologia da doença de Alzheimer.

Afirmou a estudante de doutoramento Surabhi D. Abhyankar, explicando que "estes resultados sublinham o potencial da imagiologia da retina como um método não invasivo para detetar alterações neurais precoces na doença de Alzheimer".

Os investigadores acreditam que as suas conclusões oferecem novas perspetivas sobre a potencial leitura das alterações da retina como biomarcador precoce da doença de Alzheimer. Isto poderia melhorar o diagnóstico e o tratamento da doença.

A investigação foi publicada na revista Alzheimer's & Dementia.