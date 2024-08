Grupo de cientistas utiliza IA em 1,6 milhões de exames cerebrais para prever a demência

Cientistas do Reino Unido tiveram acesso a mais de um milhão de exames cerebrais para desenvolverem novas ferramentas de previsão que permitirão detetar a demência o mais cedo possível, na esperança de reduzir o impacto da doença.

Contribuir para resolver os desafios da demência

A NEURii é uma colaboração com dez anos de existência que inclui as universidades de Edimburgo e Dundee. Equipados com dados individuais de alta qualidade, IA e aprendizagem automática, pretende "resolver questões relacionadas com a previsão, prevenção, gestão e tratamento de doenças relacionadas com a demência", de acordo com um anúncio recente.

Utilizando exames de TAC e de ressonância magnética recolhidos na Escócia durante mais de uma década, a IA e a aprendizagem automática irão agora analisar as imagens e os respetivos registos de saúde para encontrar padrões que permitirão aos médicos determinar o risco de demência de um doente, como relata o The Guardian.

A demência é uma das principais questões sociais e médicas numa sociedade em envelhecimento. O nosso objetivo é criar novas soluções digitais que contribuam para resolver os desafios da demência.

Afirma o Dr. Teiji Kimura, do Gabinete de Deep Human Biology Learning (DHBL) da Eisai, um dos parceiros do projeto NEURii.

Eliminação de um impacto de um bilião de dólares

Com 55 milhões de pessoas no mundo a viver com demência, o impacto de um bilião de dólares da doença no sistema de saúde e de assistência social levou os principais investigadores a recorrerem à IA e à aprendizagem automática para melhorar a deteção e o diagnóstico precoces e ter um impacto no mundo real.

A IA e outras tecnologias avançadas estão a começar a desempenhar um papel poderoso na investigação médica. Estou entusiasmado com a forma como a colaboração NEURii aplicará essas ferramentas à pesquisa de diagnóstico e descoberta de medicamentos, e contribuirá para avanços que podem melhorar a vida de milhões de pessoas que sofrem de demência e doenças relacionadas à demência.

Afirmou o Dr. Niranjan Bose, Diretor-Geral de Saúde e Ciências da Vida da Gates Ventures.

Uma compreensão profunda da doença, auxiliada pelo grande conjunto de dados, irá gerar soluções de tecnologia cerebral de custo reduzido e globalmente escaláveis para prever e monitorizar a doença, que beneficiarão médicos, doentes e famílias.

Atualmente, os tratamentos para a demência são caros, escassos e de valor incerto. Se conseguirmos recolher dados de um grande grupo de pessoas de alto risco, que depois dão o seu consentimento para participar em ensaios, podemos realmente começar a desenvolver novos tratamentos.

Conclui o co-líder do projeto, Will Whiteley, do Centro de Ciências Clínicas do Cérebro de Edimburgo.

