COVID-19: O seu concelho está bem ou mal na pandemia?

Apesar de já existir uma boa parte da população portuguesa vacinada, os números de novos casos "teimam" em baixar. É, no entanto, verdade que atualmente há menos mortos e internados face a igual período do passado e isso deve-se à vacina.

A partir de hoje passa a ser possível vacinar-se em qualquer Centro de Vacinação. E o nível de risco COVID-19 do seu concelho? Saiba como está.

A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.

Exemplo: Nos 14 dias anteriores ao dia de análise, 50 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 foram atribuídos a um determinado concelho, com uma população residente de 150 000 habitantes.

Qual a Incidência cumulativa da COVID-19 do seu concelho?

Há 4 níveis de risco:

> 960: Risco Extremamente Elevado

> 480 até 960: Risco Muito Elevado

> 240 até 480: Risco Elevado

< 240: Risco Moderado

A data utilizada corresponde à data de notificação do caso confirmado, constante na informação do inquérito epidemiológico, na primeira notificação clínica referindo um resultado positivo ou na primeira notificação laboratorial com resultado positivo.

Para a atribuição do concelho ao caso, é utilizada a morada de ocorrência identificada no inquérito epidemiológico ou na primeira notificação clínica com indicação de resultado positivo.

Nos casos em que a morada de ocorrência é omissa, é utilizada a morada de residência do caso, registada no Registo Nacional de Utentes do Serviço Nacional de Saúde.

Leia também...