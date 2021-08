COVID-19: 2º dose da Janssen 8 meses após a primeira? J&J diz que sim

Tomou a vacina da Janssen? No âmbito da COVID-19 muito se tem falado em doses de reforço. As opiniões divergem, enquanto as farmacêuticas têm vindo a desenvolver estudos para perceber a eficácia de uma dose adicional.

Recentemente a J&J confirmou a eficácia de uma dose de reforço de vacina da Janssen de toma única.

Dose de reforço da Janssen reforça quantidade de anticorpos

O grupo empresarial Johnson & Johnson, através do seu ramo farmacêutico Janssen, anunciou hoje que uma dose de reforço da sua vacina de toma única da COVID-19 é eficaz a aumentar a imunidade contra o coronavírus SARS-CoV-2. De acordo com comunicado emitido a Johnson & Johnson refere que a dose de reforço...

gera um aumento rápido e robusto em anticorpos que se ligam à espícula [do vírus], nove vezes superior ao que acontece 28 dias após a vacinação de dose única

Estes resultados intermédios hoje divulgados foram verificados "em participantes com idades entre os 18 e os 55 anos e em pessoas com 65 anos ou mais que receberam uma dose de reforço mais baixa da Janssen", refere a empresa.

Uma dose única da vacina da Janssen para a COVID-19 gera respostas imunitárias fortes e duráveis até oito meses. Com estes novos dados, também verificamos que uma dose de reforço aumenta a resposta de anticorpos entre participantes dos estudos que já tinham recebido a nossa vacina

O próximo passo será "discutir com as autoridades de saúde pública uma estratégia potencial para doses de reforço a tomar oito meses ou mais tempo após a vacinação com a dose única".

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.658 pessoas e foram contabilizados 1.022.807 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.