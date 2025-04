Computação à velocidade da luz: a revolução dos chips fotónicos

Imagine realizar cálculos complexos literalmente à velocidade da luz, com chips que quase não aquecem e consomem uma fração da energia. Além disso, visualize servidores em centros de dados que comunicam internamente via feixes de laser em vez de trilhos de cobre, eliminando gargalos de velocidade. Por incrível que pareça, estas perspetivas estão mais próximas da realidade do que se pensa.

Porque precisamos de computadores de luz?

Para entender o fascínio pela computação fotónica, primeiro convém perceber os limites dos sistemas eletrónicos atuais. Os processadores convencionais baseados em transístores estão a esbarrar em obstáculos físicos: há limites para o quão pequenos os transístores podem ser e quão rápido os eletrões podem percorrer os circuitos sem gerar calor excessivo.

Quase 20% de toda a energia elétrica mundial já é consumida por equipamentos eletrónicos – desde enormes data centers até dispositivos pessoais – e parte considerável desse gasto vira calor desperdiçado. Por exemplo, apenas o arrefecimento de data centers pode representar até 40% do consumo de energia dessas instalações.

Contudo, um computador fotónico funcionaria de forma diferente: utilizaria fotões em vez de eletrões para transmitir e processar informação. Fotões movem-se à velocidade da luz e, ao contrário dos eletrões num fio, não encontram resistência elétrica que dissipa energia em forma de calor.

Em termos práticos, isso significa que um sistema fotónico poderia, em teoria, operar muito mais rapidamente e com menor consumo energético que um eletrónico equivalente. Além disso, a luz oferece uma vantagem de paralelismo: é possível usar múltiplos comprimentos de onda (cores) no mesmo feixe sem que interfiram uns com os outros.

Uma vantagem invisível: integrar-se num mundo ótico

Além da velocidade crua, há outro fator surpreendente: a integração direta com um mundo já iluminado. Os nossos sistemas de comunicação há muito dependem de fibras óticas para transmitir dados entre cidades e continentes na forma de luz.

Contudo, assim que esses sinais chegam aos dispositivos finais, são convertidos de fotões para eletrões, processados nos chips eletrónicos, e muitas vezes convertidos de volta em luz para seguir adiante. Essas conversões constantes (ótico->eletrónico->ótico) têm um custo energético e de desempenho.

Se conseguirmos manter os dados no domínio ótico do início ao fim – desde a transmissão até ao processamento e armazenamento – eliminamos grande parte dessa ineficiência. Computadores fotónicos poderiam trabalhar em harmonia com as redes atuais sem perder tempo em conversões físicas de sinal.

Avanços que já iluminam o caminho

Embora pareça futurista, a computação fotónica não é apenas teoria – protótipos e resultados práticos já estão a emergir em laboratórios pelo mundo. Um dos desafios clássicos era conseguir que chips de luz não servissem apenas para transporte de dados, mas também para realizar operações lógicas complexas.

Em 2023, uma equipa da Universidade da Pensilvânia apresentou o primeiro chip fotónico reprogramável capaz de executar funções não-lineares utilizando somente luz. Desenvolveram um material semicondutor especial que, ao ser iluminado por um feixe de controlo, alterava as propriedades de outro feixe que passava através dele.

Com isto, conseguiram criar numa só pastilha ótica o equivalente a neurónios artificiais completos – algo como um “cérebro de luz” capaz