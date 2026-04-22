Cocaína detetada nos rios pode alterar o comportamento do salmão

Um estudo científico levanta novas preocupações sobre a poluição química nos ecossistemas aquáticos. Vestígios de cocaína e dos seus metabolitos poderão estar a afetar diretamente o comportamento de peixes como o salmão, com consequências ainda desconhecidas.

Poluição por cocaína pode afetar o comportamento do salmão

A poluição por cocaína em rios e lagos pode perturbar o comportamento do salmão, conclui um estudo.

Os peixes nadaram mais longe e dispersaram-se de forma mais ampla após exposição a níveis ambientais da droga e do seu principal metabolito.

Substâncias acumulam-se no cérebro dos peixes

Vestígios de cocaína que poluem rios e lagos podem acumular-se no cérebro dos salmões e perturbar o seu comportamento, segundo investigadores que alertam para consequências desconhecidas nas populações de peixes.

Salmões atlânticos juvenis expostos artificialmente à droga e ao seu principal produto de decomposição nadaram mais longe e dispersaram-se mais amplamente num lago, sugerindo que as substâncias podem influenciar para onde os peixes vão, o que comem e quão vulneráveis são aos predadores.

Impacto real ainda é incerto

Não é claro qual o impacto destes poluentes quando entram nos cursos de água através de estações de tratamento de águas residuais. No entanto, os peixes podem pagar um preço se gastarem mais energia ou enfrentarem maiores riscos de predadores caso necessitem de procurar mais alimento para manter os níveis energéticos, referem os cientistas.

Em grande parte, não conhecemos as consequências, mas espero que existam compromissos. Podem acabar em pior condição ou ter de compensar isso procurando muito mais alimento, o que significa passar mais tempo em áreas expostas.

Disse o Dr. Jack Brand, da Universidade Sueca de Ciências Agrárias.

Risco crescente para a biodiversidade

Cientistas já tinham afirmado que a poluição por drogas comuns representa “um risco significativo e crescente para a biodiversidade” e apelaram às farmacêuticas para desenvolverem medicamentos mais ecológicos, que se decomponham no ambiente.

As preocupações aumentaram com relatos de trutas “viciadas” em metanfetaminas e de percas que perdem o medo de predadores devido a antidepressivos.

Experiência acompanhou salmões num lago sueco

Em 2019, testes a camarões de água doce em rios de Suffolk encontraram vestígios de dezenas de drogas, incluindo cocaína, metanfetaminas, antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos, embora os investigadores não tenham tirado conclusões sobre o potencial de dano.

Para estudar o impacto da cocaína na natureza, Brand e colegas equiparam salmões atlânticos de dois anos, criados em cativeiro, com implantes que libertavam lentamente níveis ambientalmente realistas de cocaína ou do seu principal metabolito, a benzoilecgonina. Um terceiro grupo recebeu implantes sem droga, servindo de controlo. Todos foram equipados com transmissores acústicos.

Os peixes foram libertados no canto sudoeste do lago Vättern, com quase 2.000 km², o segundo maior lago da Suécia, onde existem também predadores como o lúcio. Sensores permitiram acompanhar os salmões durante dois meses.

Metabolito teve maior impacto do que a própria droga

Todos os salmões se tornaram menos ativos e mais estáveis numa zona do lago ao longo do tempo, mas os expostos à cocaína e ao metabolito mostraram maior atividade no final do estudo.

Nas últimas duas semanas, os salmões expostos à cocaína nadaram mais 5 km do que os de controlo, enquanto os expostos ao metabolito nadaram quase mais 14 km, ou o dobro da distância. Estes peixes também se deslocaram mais para norte no lago.

Surpreendentemente, o metabolito teve o maior impacto, com deslocações até 12 km mais a norte do que os salmões não expostos, segundo a revista Current Biology.

Foi realmente o metabolito, que sabemos ocorrer em concentrações mais elevadas na natureza, que teve um efeito muito mais profundo no comportamento e movimento dos peixes. Isto sugere que, se fizermos avaliações de risco sem incluir compostos como estes metabolitos e derivados, podemos estar a ignorar uma grande parte do risco ambiental.

Afirmou Brand.

Melhor tratamento de águas pode reduzir riscos

O professor Leon Barron, do Imperial College London, sublinhou a importância de verificar se os efeitos também ocorrem em peixes naturalmente expostos a estes poluentes.

Defendeu ainda que os impactos devem ser comparados com os de outras substâncias químicas comuns detetadas em organismos aquáticos.

Uma melhor gestão das águas residuais, especialmente com a redução das descargas de esgotos não tratados, pode ajudar a diminuir os riscos para a vida selvagem e os ecossistemas.

Afirmou.

Esgotos continuam a ser principal fonte

Os sistemas atuais de tratamento de águas residuais removem eficazmente muitas drogas ilícitas, incluindo cocaína e benzoilecgonina.

Ainda assim, uma das principais fontes nos cursos de água continua a ser o esgoto não tratado, proveniente de descargas durante tempestades e de ligações incorretas nas canalizações domésticas.