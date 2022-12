Baterias de 2.ª vida são testadas com sucesso em Portugal em cenário de catástrofe

A Universidade de Évora, a Cruz Vermelha Portuguesa e a empresa betteries testaram com sucesso um novo sistema de baterias de iões de lítio de 2.ª vida em cenário de emergência, na Delegação da Foz do Tejo.

Com este projeto, as entidades pretendem promover a transição energética e aumento de resiliência dos equipamentos utilizados em cenários de catástrofe.

Cenário de catástrofe alimentado por baterias de segunda vida

O exercício de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa teve lugar na Delegação da Foz do Tejo, Seixal, e incluiu um Posto de Triagem, Posto Médico Avançado, duas Ambulâncias, Refeitório de Campanha e Posto de Comando e Comunicação. Neste cenário foi testado um sistema de baterias de segunda vida, que alimentou com eletricidade toda a infraestrutura instalada.

As baterias de segunda vida são sistemas que chegaram ao final da sua vida útil em carros elétricos, mas que ainda retêm uma capacidade útil de 70-80%. Podem ter ainda utilidade em novas aplicações portáteis ou estacionárias, serem combinadas com sistemas fotovoltaicos, e fornecer eletricidade à rede ou a sistemas isolados.

As baterias testadas representam um produto inovador e robusto, numa solução móvel e modular, preparado para utilização no exterior e de utilização simples – click and go. O teste deste sistema de baterias permitiu validar a sua utilização em cenário de utilização real e demonstrar as suas capacidades em cenários de catástrofe.

Ao longo do dia de testes foi possível ensaiar desde a insuflação de tendas de campanha até à utilização dos equipamentos médicos de emergência pela equipa da Cruz Vermelha, e substituir a utilização habitual de geradores a gasolina pelas baterias de segunda vida.

A utilização deste novo equipamento permite a utilização de eletricidade fonte renovável, como solar, e elimina dificuldades de logística associadas ao abastecimento de combustíveis para os geradores em cenários de emergência ou catástrofe.

A Cátedra Energias Renováveis da Universidade de Évora colabora com a betteries AMPS, no âmbito do projeto POCITYF, no ensaio deste produto, quer em cenários de catástrofe, quer em aplicações residenciais, para desenvolvimento de soluções tecnológicas para a descarbonização de diferentes setores da economia.

O POCITYF é um projeto financiado pelo programa H2020 – Programa de Investigação & Inovação, que visa tornar as cidades mais verdes, inteligentes e sustentáveis promovendo a transição energética. É coordenado pela EDP Labelec e inclui mais 46 organizações de 13 países, onde se incluem a Universidade de Évora e a betteries AMPS GmbH.