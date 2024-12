Afinal, o que é o chamado “turismo de Saúde”?

Com os dados relativos ao número de estrangeiros que não vivem em Portugal atendidos nos hospitais portugueses, muito se tem falado do "turismo de Saúde". Mas, afinal, que atividade é esta?

Em quatro anos, desde 2021, quase 330 mil pessoas estrangeiros, não residentes em Portugal, foram atendidas nos hospitais públicos. Segundo a imprensa portuguesa, citando dados da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, mais de 140 mil desses utentes não estavam abrangidos por seguros ou acordos internacionais para cobrir a assistência.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde recolheu os dados das 39 unidades locais do país, numa auditoria que procurou fazer o balanço e perceber o impacto do chamado "turismo de Saúde".

Esta atividade foi manchete de vários jornais e tema de muitos debates, além de ter andado pela boca dos portugueses, nas últimas semanas. Assim sendo, o que é, afinal, o chamado "turismo de Saúde"?

"Turismo de Saúde" procura melhoria da saúde e qualidade de vida

Não sendo uma atividade recente, o "turismo de Saúde" foi largamente mencionado durante as últimas semanas, em Portugal, na sequência de dados e notícias relativos ao atendimento de estrangeiros nas unidades de saúde portuguesas.

Ainda que, anteriormente, as deslocações acontecessem pela procura da cura de determinadas doenças, hoje em dia, procuram-se, também, atividades de promoção, prevenção e manutenção da saúde.

Com uma consciência cada vez mais apurada, as pessoas procuram medicinas preventivas, levando a que as atividades de promoção da saúde ganhem relevância.

A par desta crescente consciência, a globalização torna as distâncias entre países e regiões muito reduzidas, promovendo o desenvolvimento do "turismo de Saúde", que visa, simultaneamente, deslocações para experiências estimulantes e melhoria da saúde.

O "turismo de Saúde" desenvolve-se em duas vertentes que se complementam:

Turismo médico , que visa a cura ou a recuperação de determinada doença ou condição, com a prestação de serviços de tratamento em diversas partes do mundo, incluindo resorts médicos, hospitais, clínicas, entre outros.

, que visa a cura ou a recuperação de determinada doença ou condição, com a prestação de serviços de tratamento em diversas partes do mundo, incluindo resorts médicos, hospitais, clínicas, entre outros. Turismo de saúde e bem-estar, que se foca na prevenção e no bem-estar, visando a diminuição dos níveis de stress, e a manutenção de uma vida saudável e equilibrada, prevenindo determinadas doenças. Neste caso, os tratamentos podem ter lugar em spas, estâncias hidrotermais (ou as conhecidas termas), hotéis, centros de bem-estar, entre outros.

O "turismo de Saúde", nas suas duas vertentes, procura promover a saúde, envolvendo a educação para a manutenção de comportamentos assertivos e a prevenção de maus hábitos; assegurar a manutenção da saúde, com práticas que proporcionem o lazer e o bem-estar físico e mental; prevenir a doença; e curar a doença.